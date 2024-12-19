Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής - Συνελήφθησαν 11 άτομα

Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης ελέγχους σε οίκους ανοχής σε περιοχές της Αθήνας, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων - γενετήσιας εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων συνολικά 11 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, καθόσον είχαν σφραγιστεί κατ' επανάληψη, δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Δήμου Αθηναίων, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε συνολικά το ποσό των 650 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ θα ενημερωθεί ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου προβεί στην επανασφράγιση των οίκων ανοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

