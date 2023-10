Δίωξη για τρία πλημμελήματα στον Σύρο που μπήκε στο Ναό του Αγίου Παντελεήμονα με μαχαίρι Ελλάδα 16:47, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο αλλοδαπός παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενος για παράνομη οπλοφορία, αντίσταση κατά της αρχής και διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας