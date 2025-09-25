Ηφαιστειακή δραστηριότητα προκαλείται όταν μάγμα - συνήθως νεοδημιουργημένο - ανέρχεται από τα βάθη και κινείται προς τα πάνω. Αυτό έχει ως φυσικό αποτέλεσμα το έδαφος να φουσκώνει, ή να βυθίζεται και να καταγράφονται σεισμοί. Αυτές οι διεργασίες μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα πώς «αναπνέουν» και τροφοδοτούνται τα ηφαίστεια. Στο Αιγαίο, τα δύο πιο επικίνδυνα ηφαίστεια – της Σαντορίνης και του Κολούμπου – απέχουν μόλις 7 χλμ., αλλά μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι συνδέονταν. Η σεισμική δραστηριότητα του Γενάρη και του Φλεβάρη του 2025, έφεραν τους μελετητές στα μέρη μας και το συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι τα δύο ηφαίστεια είναι αδελφάκια.
Η κρίση του 2025 έδωσε για πρώτη φορά καθαρή εικόνα ενός περίπλοκου συστήματος υπόγειων δεξαμενών μάγματος. Συνδυάζοντας σεισμολογικές και γεωδαιτικές μετρήσεις στη στεριά και στη θάλασσα, οι επιστήμονες μπόρεσαν να «χαρτογραφήσουν» την πορεία που ακολούθησε το μάγμα.
Από τα μέσα του 2024, το έδαφος μέσα στη καλντέρα της Σαντορίνης άρχισε να ανυψώνεται αργά, προμηνύοντας την εισροή μάγματος. Τον Ιανουάριο του 2025, μια μεγάλη ποσότητα μάγματος (περίπου 0,31 κυβικά χιλιόμετρα) εισχώρησε σε ρήγματα σχηματίζοντας ένα υπόγειο «τοίχωμα» (μάγματος-δίκτυο), μήκους περίπου 13 χλμ. Το σώμα αυτό έμεινε σε βάθος 3–5 χλμ. κάτω από τον βυθό, αλλά ενεργοποίησε σημαντικούς σεισμούς. Η ταυτόχρονη εκτόνωση μιας δεξαμενής κάτω από το Κολούμπο δείχνει ότι τα δύο ηφαίστεια είναι αλληλένδετα.
Πώς εξελίχθηκε η κρίση
-
Καλοκαίρι 2024 – Ιανουάριος 2025: Σταδιακή διόγκωση της Σαντορίνης (έδαφος ανυψώθηκε περίπου 5 εκ.), αυξημένα αέρια στο Νέα Καμένη.
-
27 Ιανουαρίου 2025: Ξεκινάει ισχυρό σεισμικό σμήνος κοντά στη Σαντορίνη και στο Κολούμπο. Ακολουθούν πάνω από 30.000 σεισμοί σε διάστημα ενός μήνα.
-
Αρχές Φεβρουαρίου: Οι σεισμοί γίνονται πιο ισχυροί (μέχρι Μ 5), δείχνοντας ότι το μάγμα κινείται σε διαφορετικά βάθη και κατευθύνσεις.
-
Μέσα Φεβρουαρίου: Το μάγμα «διασχίζει» τον φλοιό σε πλευρική κατεύθυνση και η σεισμική δραστηριότητα κορυφώνεται.
-
Τέλη Φεβρουαρίου: Η διείσδυση ολοκληρώνεται και η σεισμικότητα αρχίζει να μειώνεται.
Η ελληνική πολιτεία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Σαντορίνη και τα γύρω νησιά τον Φεβρουάριο–Μάρτιο 2025.
Τι μας δείχνει η κρίση
Η Σαντορίνη και το Κολούμπο διαθέτουν ξεχωριστά «ρεζερβουάρ» μάγματος, αλλά φαίνεται πως επικοινωνούν σε μεγαλύτερα βάθη. Η κρίση δείχνει ότι τα δύο ηφαίστεια μπορεί να «μοιράζονται» ή να ανταγωνίζονται για το ίδιο μάγμα, κάτι που εξηγεί γιατί είδαμε φούσκωμα στη Σαντορίνη και ταυτόχρονη εκτόνωση στο Κολούμπο.
Αυτό θυμίζει αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ισλανδία, στη Χαβάη και στην Ιαπωνία, όπου ηφαιστειακά κέντρα λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία.
Κίνδυνοι για το μέλλον
Το αν θα προκληθεί έκρηξη εξαρτάται από:
-
πόσο μάγμα συνεχίζει να ανεβαίνει,
-
τι είδους μάγμα (πιο βασικό ή πιο εξελιγμένο) θα φτάσει ψηλά,
-
σε ποιο βάθος και σε ποια θέση θα ραγίσει ο φλοιός,
-
και σε τι βάθος βρίσκεται η θάλασσα, γιατί το νερό αυξάνει την εκρηκτικότητα.
Η εισροή μάγματος του 2025 έχει παρόμοιο μέγεθος με αυτή που σχημάτισε τα μικρά ηφαιστειακά κέντρα της περιοχής του Κολούμπου στο παρελθόν. Αυτά προκάλεσαν κυρίως ήπιες υποθαλάσσιες εκρήξεις χωρίς μεγάλους κινδύνους για τσουνάμι. Ωστόσο, επειδή τώρα η διείσδυση έγινε σε πιο ρηχά νερά (περίπου 200 μ.), η μελλοντική δραστηριότητα μπορεί να έχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα.
Συμπέρασμα
Η κρίση του 2025 έδειξε ξεκάθαρα ότι τα ηφαίστεια Σαντορίνης και Κολούμπου είναι συνδεδεμένα σε βάθος και ότι μπορούν να επηρεάσουν το ένα το άλλο. Παρά τα προειδοποιητικά σημάδια (φούσκωμα, αέρια, σεισμοί), η ακριβής εξέλιξη, η δημιουργία του μεγάλου υπόγειου δίαυλου μάγματος, ήταν αδύνατο να προβλεφθεί.
Αυτό υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η συνεχής και υψηλής ακρίβειας παρακολούθηση με σεισμογράφους, δορυφόρους και υποθαλάσσιους αισθητήρες, ώστε να σιγουρευτεί η έγκαιρη προειδοποίηση και η εκτίμηση κινδύνου.
