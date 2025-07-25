Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η φριχτή υπόθεση βιασμού για χρόνια μιας κοπέλας από τον πατέρα της στη Ρόδο, ο οποίος μάλιστα την άφησε και έγκυο, με τη γυναίκα σήμερα να έχει γεννήσει το παιδί του.

Η κατάθεση της 31χρονης ενώπιον των ανακριτικών αρχών, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Δημοκρατικής» απεκάλυψε ένα εγκληματικό μοτίβο σεξουαλικής κακοποίησης από τον ίδιο της τον πατέρα, που ξεκίνησε από την ηλικία των 16 ετών και διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία.

Η κατάθεση της γυναίκας: Μια ζωή στην κόλαση

Η 31χρονη κατέθεσε συνοδεία ψυχολόγου, ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά από την ηλικία των 16 ετών και περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια την ψυχική της κατάσταση: την απελπισία, τη μοναξιά και την αίσθηση ότι δεν μπορεί να ξεφύγει.

Οι πράξεις, όπως υποστήριξε, συνέβαιναν μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τη γιαγιά της, καθώς οι γονείς της είχαν χωρίσει και εκείνη έμενε πλέον με τον πατέρα της.

Ο δράστης ήταν χρόνια εξαρτημένος από την κάνναβη, ενώ κάποιες φορές εμφανιζόταν «εκτός εαυτού», βίαιος και απειλητικός.

Όπως περιέγραψε η γυναίκα, η πρώτη σεξουαλική επίθεση έγινε όταν ο πατέρας επέστρεψε στο σπίτι σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ουσιών. Τότε την έσπρωξε και την ανάγκασε να συνευρεθούν.

Από εκείνο το σημείο και για τα επόμενα περίπου δέκα χρόνια, οι βιασμοί συνέβαιναν σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές ακόμα και τρεις φορές μέσα στην ίδια μέρα.

Ο πατέρας έσερνε με τη βία την κόρη του, την έσπρωχνε, της κατέβαζε τα ρούχα και την ανάγκαζε σε πράξεις είτε στο κρεβάτι είτε όρθια στον τοίχο ή σε καρέκλα, κρατώντας της τα χέρια σφιχτά.

Την κατηγορούσε, την έβριζε, της φερόταν με απόλυτη περιφρόνηση ενώ η γυναίκα, κάθε φορά μετά την κακοποίηση, κλειδωνόταν στο δωμάτιό της και έκλαιγε.

Όποτε προσπαθούσε να φύγει, την εντόπιζε και πήγαινε ακόμα και στο νέο της σπίτι. Μία φορά κατάφερε να μείνει μόνη της για λίγους μήνες, αλλά δεν άντεξε οικονομικά και αναγκάστηκε να επιστρέψει. Η μητέρα της δεν μπορούσε να τη φιλοξενήσει, ενώ η κοινωνική υποστήριξη ήταν ανύπαρκτη.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν μιλούσε, εξήγησε ότι ο πατέρας της την απειλούσε ευθέως ότι θα τη σκοτώσει αν αποκαλύψει κάτι. Ανέφερε επίσης περιστατικά βίας και κατά της γιαγιάς της, την οποία κάποτε είχε κυνηγήσει με μαχαίρι.

Σε πολλές περιπτώσεις βιασμού της, στο σπίτι ήταν παρούσα και η κόρη της, η οποία όμως κοιμόταν.

Η παθούσα ανέφερε πως ρωτούσε συχνά το παιδί αν είχε συμβεί κάτι, χωρίς να διαπιστώσει ανησυχητικά σημάδια. Η κόρη της τον φοβόταν, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις –μέχρι στιγμής– ότι έχει πέσει και εκείνη θύμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.