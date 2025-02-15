«Πώς μπορείς να εξηγήσεις ένα πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο που εξελίσσεται σε έναν ενεργό θαλάσσιο χώρο, όπου η ηφαιστειότητα αλληλοεπιδρά με την τεκτονική;», αναρωτιέται σε νέα της δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η καθηγήτρια Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σαντορίνη παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, με καταγραφή αρμονικών δονήσεων που υποδεικνύουν πιθανή ηφαιστειακή διέγερση, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο (EMSC).

Στην ανάρτησή της η καθηγήτρια Γεωλογίας του ΕΚΠΑ σημειώνει ότι η πιθανότητα ενεργοποίησης και του ρήγματος της Ανύδρου παραμένει, με πιθανό μέγεθος σεισμού τα 5,8-6,1 Ρίχτερ. Ωστόσο, όπως αναφέρει, καλό θα ήταν να αφήσουμε στην άκρη τα σενάρια «μεγάλων καταστροφών», τα οποία οδηγούν μόνο σε πανικό και αβεβαιότητα.

Η ανάρτηση της κ. Νομικού:

«Πώς μπορείς να εξηγήσεις ένα πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο που εξελίσσεται σε έναν ενεργό θαλάσσιο χώρο όπου η ηφαιστειότητα αλληλοεπιδρά με την τεκτονική; Με ένα σχήμα… τη γνώση δεδομένων πολλών χρόνων ερευνών και τη συνεργασία ξένων και Ελλήνων συνεργατών!

Με βάση λοιπόν τη χρονική εξέλιξη της σεισμικότητας από τα τέλη Ιανουαρίου έως σήμερα και τα γεωφυσικά δεδομένα από τον υποθαλάσσιο χώρο, τόσο στον ανώτερο φλοιό όσο και βαθύτερα από την ανάλυση των μαγματικών σωμάτων, προκύπτει ως πλέον πιθανή αιτία της σεισμικής διέγερσης με σεισμούς μεγέθους 4-5 η διείσδυση μάγματος κάτω από το ήβωμα της Ανύδρου έως βάθος 4 χλμ.

Η ανύψωση του μάγματος ασκεί τεκτονικές τάσεις στον υπερκείμενο λεπτό φλοιό, με αποτέλεσμα ενεργοποίηση κανονικών ρηγμάτων βαρύτητας, που επιτρέπουν την άνοδο του ρευστού υλικού με διάνοιξη χώρου και δημιουργία ηφαιστειακών φλεβών. Η πιθανότητα ενεργοποίησης και του ρήγματος της Ανύδρου παραμένει με πιθανό μέγεθος σεισμού 5.8-6.1. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει (πιθανόν εβδομάδες) όσο συνεχίζεται η τροφοδοσία του μαγματικού θαλάμου με νέο υλικό από το λιθοσφαιρικό μανδύα στο βάθος. Η δυνατότητα παρακολούθησης της περιοχής με συνδυασμό μεθόδων έρευνας θα επιτρέψει την ασφαλή εκτίμηση της όλης εξέλιξης της πρωτόγνωρης γεωδυναμικής διεργασίας!! Και αυτό κάνει όλη η επιστημονική κοινότητα!

Η κίνηση των ρευστών που εξηγούμε αυτές τις μέρες καταγράφηκε κ στους σεισμογράφους πριν λίγες ώρες! Τα επίκεντρα τώρα…εντοπίζονται ξανά στην Άνυδρο!! Μην ξεχνάμε ότι παρόμοιες διεργασίες με κινήσεις ρευστών είχαν καταγράφει κ το 2011-12 χωρίς να έχουμε ηφαιστειακή έκρηξη!!!!! Και σαν φλέβες πάντα τις θαυμάζουμε στη ΒΑ πλευρά της καλδέρας δίπλα στους Επταπαίδες.

Τα ηφαίστεια είναι η αναπνοή του πλανήτη μας και η κίνηση του διάπυρου υλικού στα έγκατα της γης είναι συνηθισμένη διεργασία! Τα παρακολουθούμε λοιπόν και αφήνουμε στην άκρη σενάρια «μεγάλων καταστροφών» που οδηγούν μόνο σε πανικό και αβεβαιότητα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.