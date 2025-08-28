Η μαγευτική Σαντορίνη φοράει τα αθλητικά της και υποδέχεται το κορυφαίο Santorini Experience, που συμπληρώνει 10 χρόνιας ζωής και θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025! Σε ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα – με την Καλντέρα, το Ηφαίστειο και το γαλάζιο του Αιγαίου στο προσκήνιο – αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου ετοιμάζονται να ζήσουν μια εμπειρία που συνδυάζει την ένταση του αθλητισμού με την ομορφιά της φύσης.

Μην ξεχάσεις να εξασφαλίσεις τη θέση σου! Απόκτησε τώρα τη συμμετοχή σου στο Santorini Experience 2025 και γίνε μέρος μιας μοναδικής διοργάνωσης που συνδυάζει δράση, φύση και ομορφιά σε ένα από τα πιο εμβληματικά νησιά του κόσμου. Μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/santorini-experience-2025.

Επιπλέον, οι δημότες Θήρας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κατάστημα Alafouzos Sport και έχουν ήδη ξεκινήσει. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία!

Με την ασφάλεια της Ένωσης Λεμβούχων Σαντορίνης

Μια από τις πιο εντυπωσιακές δράσεις του προγράμματος θα είναι η κολυμβητική διαδρομή open water που θα διεξαχθεί το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα διανύσουν μια ξεχωριστή διαδρομή 2,4 χλμ. (1,5 μίλι), ξεκινώντας από το Ηφαίστειο και τερματίζοντας στο παλιό λιμάνι των Φηρών, έχοντας ως φόντο την επιβλητική θέα του νησιού. Πρόκειται για μια διαδρομή που παρέχεται στους συμμετέχοντες μόνο μια φορά τον χρόνο με άδεια από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων και με τη σύμφωνη γνώμη του Λιμεναρχείου Θήρας. Τα νερά με βάθος που φτάνουν μέχρι και τα 400 μέτρα και θερμοκρασία γύρω στους 22-23°C, προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες για έναν απολαυστικό αγώνα. Η διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των αθλητών, με την παρουσία εξειδικευμένων ναυαγοσωστών και ναυαγοσωστικών σκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Στην ασφάλεια του αγώνα θα συμβάλλουν επίσης οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες και τα σκάφη της Lifeguard Patrol, που θα φροντίσουν και για τον απαραίτητο φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό. Την κολύμβηση θα υποστηρίξουν ακόμα με σκάφη και προσωπικό η Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, η Caldera Yachting και ο Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης, ενώ η διοργάνωση θα εξασφαλίσει για όλους τους αθλητές σωσίβιο ασφαλείας, παρέχοντας επιπλέον προστασία σε κάθε συμμετέχοντα. Η χρήση ατομικού πλωτήρα είναι υποχρεωτική για όλους. Τεχνικός Διευθυντής του αγώνα είναι ο κορυφαίος προπονητής Νίκος Γέμελος, με πολυετή εμπειρία και σημαντικές διακρίσεις σε Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Η Παραολυμπιονίκης Ευθυμία Γκουλή κολυμπά στη Σαντορίνη

Η φετινή διοργάνωση του Santorini Experience θα φιλοξενήσει για ακόμη μια χρονιά σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής κολύμβησης, προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος στον αγώνα ανοιχτής θαλάσσης. Ανάμεσά στις νέες προσθήκες ξεχωρίζει η 8η Παραολυμπιονίκης στο Τόκιο, 5η στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 2022 και χάλκινη στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, Ευθυμία Γκουλή. Η διακεκριμένη αθλήτρια υποστηρίζεται από το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Στους ήδη επιβεβαιωμένους συμμετέχοντες περιλαμβάνεται ο Ιάπωνας Ολυμπιονίκης open water κολύμβησης Yasu Hirai Fukuoka και η Νόρα Δράκου, με 4 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενισχύοντας την αίγλη και τη δυναμική του φετινού αγώνα.

Δες εδώ βίντεο με ορισμένες μοναδικές εικόνες από την εκπληκτική διαδρομή κολύμβησης:

Τρέξιμο με φόντο το μπλε του Αιγαίου

Οι τρεις διαδρομές τρεξίματος του Santorini Experience, τα 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele, τα 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και τα 15χλμ, προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες για συμμετέχοντες κάθε επιπέδου. Με αφετηρία και τερματισμό στην Οία, οι δρομείς θα απολαύσουν την εκπληκτική θέα που κόβει την ανάσα, διασχίζοντας τους γραφικούς οικισμούς της Οίας, του Ημεροβιγλίου και του Φηροστεφανίου. Κάθε διαδρομή συνδυάζει χωμάτινα μονοπάτια και τοπία μοναδικής ομορφιάς, ιδανικά για όσους θέλουν να ζήσουν τον παλμό του νησιού μέσα από το τρέξιμο.

Έκπτωση 30% με την Blue Star Ferries

Όσοι επισκεφτούν το νησί, για το Santorini Experience, θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με την ασφάλεια και την άνεση της Blue Star Ferries, του Silver Sponsor της διοργάνωσης. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (σε όλες τις θέσεις εκτός καμπινών), από Πειραιά, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα προς Σαντορίνη με επιστροφή και 30% στα οχήματα σε όσους επισκεφτούν τη διοργάνωση και το νησί από 5 έως 15 Οκτωβρίου 2025. Το κάθε άτομο που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του δικαιούται την ίδια έκπτωση και για 3 επιπλέον άτομα (εφόσον είναι συνοδοί του).

Οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφής τους στη διοργάνωση μπορούν να επικοινωνήσουν για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση των εισιτηρίων τους, με τα ακόλουθα λιμενικά γραφεία:

- Πειραιάς, GELASAKIS SHIPPING & TRAVEL CENTER, τηλ. 210-4222440

- Σαντορίνη, DAKOUTROS TRAVEL, τηλ. 22860 22201

Μοναδικές εκπτώσεις στον premium στόλο της SIXT

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, επιστρέφει στο Santorini Experience 2025 ως Premium Mobility Partner, προσφέροντας έκπτωση στον πλήρως ανανεωμένο premium στόλο της. Επωφελήσου από προνομιακές τιμές για κρατήσεις έως 15 Οκτωβρίου, με περίοδο ενοικίασης 1-15 Οκτωβρίου, σε όλα τα καταστήματα SIXT. Κλείσε το όχημά σου εύκολα μέσω της ειδικής σελίδας: https://www.sixt.gr/campaign/santorini-experience-promo/ και απόλαυσε το νησί με άνεση και στυλ!

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Silver Sponsors είναι οι AESTIAN Philoxenia & Hospitality και Blue Star Ferries.

Bronze Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Miele, Snappi, NOŪS Santorini.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Sports Store της διοργάνωσης είναι το Alafouzos Sport.

Official Technical T-shirt είναι η 42k.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης, Caldera Yachting, VIP Santorini, Messinian Spa, Rizes Gastro Taverna, Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης και Anatomic Line.

Lifeguard Partner είναι η Lifeguard Patrol.

Jewelry Partner είναι το Spanou Jewelry.

Αρωγός είναι το Humanity Greece.

Προνομιακές τιμές διαμονής σε ξενοδοχεία

Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί με την πολύτιμη αρωγή των Χορηγών Φιλοξενίας, που με ειδικές τιμές, προωθούν το νησί και προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση. Τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα ξενοδοχεία είναι τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, NOŪS Santorini, Katikies Garden Santorini, Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Santo Collection Resort & Villas, Apeiron Blue, 270 Oia’s View, Lydia’s House, Coco-Mat Hotel Santorini, Magma Resort Santorini, Aqua Vista Hotels, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Thimari Lodge, Rocabella Santorini Hotel & Spa, Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Santo Houses, En Plo Boutique Suites, Mon Signor, Fanouris Condo, MONOLiTHIA, Epavlis Hotel (Meraki Collection), Eteoro Suites Santorini, Sea Breeze Beach Resort Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Aja Retreat, Loizos Stylish Residences, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.

Δες εδώ τις ειδικές προσφορές των χορηγών φιλοξενίας για τους συμμετέχοντες του Santorini Experience που ισχύουν μόνο για τις ημέρες της διοργάνωσης: https://santorini-experience.com/paketa-diamonis/.

Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, του Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group.

Official Hashtag: #SantoriniExperience

Website: www.santorini-experience.com

Facebook Page: https://www.facebook.com/SantoriniExperience

Instagram Page: https://www.instagram.com/santoriniexperience/

X Account: https://x.com/Sant_Experience

YouTube Channel: https://www.youtube.com/@santoriniexperience2396

TikTok Account: https://www.tiktok.com/@santorini_experience

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.