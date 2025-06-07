Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου (7/6/25) έξω από τη Λαμία στην έξοδο του Ε65.

Δύο φίλοι με μηχανές μεγάλου κυβισμού κινούνταν στην εθνική οδό και πήραν την έξοδο για Ε65 προς Τρίκαλα. Κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες οι δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου εξόδου του Ε65 προς Λαμία, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός εξ αυτών, ηλικίας 53 ετών.

Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα, ενώ διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για πρώτες βοήθειες ο οδηγός της άλλης μηχανής.

Πηγή: lamiareport.gr

