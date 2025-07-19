Στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Κορίνθου συνέλαβαν έναν 43χρονο για πορνογραφία ανηλίκων το βράδυ της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, τις μεσημβρινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή ότι ο 43χρονος φωτογράφιζε γυναίκες και ανήλικα στην παραλία του Λουτρακίου.

Μετά από εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες του 43χρονου στην περιοχή του Λουτρακίου και του Γαλατσίου όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και αποθηκευτικά μέσα, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κορίνθου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.