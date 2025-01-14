Λογαριασμός
Ελέγχεται γνωστός ηθοποιός που επισκεπτόταν το «αρχηγείο» του κυκλώματος προστασίας οίκων ανοχής

Το όνομα του συγκεκριμένου ηθοποιού υπάρχει στη δικογραφία, ενώ μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση   

Κύκλωμα

Την εμπλοκή πασίγνωστου ηθοποιού στο κύκλωμα προστασίας οίκων ανοχής φαίνεται πως εξετάζει η Αστυνομία εκτός από τους 11 αστυνομικούς που έχουν σχέση με αυτό.

Το θέμα ανέδειξε η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα του Star.

Ο ηθοποιός έχει καταγραφεί συγκεκριμένες ώρες και μέρες από κάμερα να μπαινοβγαίνει στο αρχηγείο του κυκλώματος στη λεωφόρο Συγγρού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή.

Συγκεκριμένα, οι κάμερες τον έχουν καταγράψει στις αρχές Σεπτεμβρίου να μπαίνει μέσα στο αρχηγείο στις 14:16 και να βγαίνει μισή ώρα αργότερα στις 14:46. Ένα μήνα μετά, στις αρχές Οκτωβρίου, ο εν λόγω ηθοποιός ξαναβρέθηκε στο αρχηγείο του κυκλώματος στις 17:21 και εξήλθε στις 17:57.

Το όνομα του συγκεκριμένου ηθοποιού υπάρχει στη δικογραφία, ενώ μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση ενώ δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο βρισκόταν εκεί.

Κύκλωμα οίκος ανοχής
