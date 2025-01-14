Τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) την ψηφιακή υπηρεσία myPhoto έχουν από σήμερα οι πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να εισέλθουν ψηφιακά στην υπηρεσία.

Πλέον Έλληνες του εξωτερικού, ηλικιωμένοι που δεν έχουν κινητό, αλλά και όσοι δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες θα μπορούν σε ΚΕΠ της επιλογής

τους να συσχετίσουν τη φωτογραφία που έχει μεταφορτώσει ο φωτογράφος στο myphoto.gov.gr, με το ΑΦΜ τους ή σε περιπτώσεις ανηλίκων με το ΑΜΚΑ τους για να τη χρησιμοποιήσουν στις ψηφιακές συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, με την ψηφιακή υπηρεσία myPhoto μέσω ΚΕΠ διευκολύνονται: Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet για την είσοδο στην εφαρμογή myPhoto, όπως για παράδειγμα Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού που επιθυμούν να εκδώσουν ταυτότητα, άδεια οδήγησης στην Ελλάδα κ.ο.κ. Όσοι δεν έχουν κινητό τηλέφωνο, όπως για παράδειγμα ηλικιωμένοι. Όσοι επιθυμούν να συσχετίσουν φωτογραφία ανηλίκου και η επιμέλεια δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα Μητρώα του Δημοσίου, όπως για παράδειγμα επίτροποι παιδιών σε δομές, ανάδοχοι γονείς κ.ο.κ. Υπογραμμίζεται ότι σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία και του ανηλίκου στο ΚΕΠ. Όσοι δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες και χρειάζονται βοήθεια για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία myPhoto έχει διατεθεί από το 2022 για χρήση από φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ΑΦΜ και κωδικών TAXISnet, ενώ από τον Ιούνιο του 2024 η υπηρεσία αναβαθμίστηκε και είναι διαθέσιμη για χρήση και για φωτογραφίες ανηλίκων μέσω ενήλικα, εφόσον η σχέση επιμέλειάς τους επιβεβαιώνεται με διαλειτουργικότητα από τα Μητρώα του Δημοσίου.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται επαγγελματίες φωτογράφοι και πολίτες για την αποθήκευση και τη διάθεση φωτογραφιών και ιδιόχειρης υπογραφής για χρήση σε διαδικασίες του Δημοσίου, για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται η προσκόμισή τους, όπως η έκδοση και ανανέωση άδειας οδήγησης, ταυτότητας, κάρτας αναπηρίας, δελτίου εξεταζομένου για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα και για επαναχρησιμοποίηση φωτογραφιών και σε άλλες διαδικασίες του Δημοσίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι περισσότεροι από 270.000 πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία myPhoto για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους με το Δημόσιο, ενώ η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί από περίπου 2.000 φωτογράφους.

Οι φωτογραφίες που συσχετίστηκαν με τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ φυσικού προσώπου διατηρούνται για ένα έτος, ενώ όσες δεν συσχετιστούν διαγράφονται σε 2 εβδομάδες.

Ενδεικτικά, η υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε για 82.420 περιπτώσεις άδειας οδήγησης (έκδοση και ανανέωση), 11.860 κάρτες αναπηρίας, 164.880 έκδοσης ή αντικατάστασης Δελτίων Ταυτότητας και 11.360 έκδοσης δελτίου εξεταζόμενου για πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

Την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας myPhoto έχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η άντληση των φωτογραφιών από τις εξουσιοδοτημένες από τον πολίτη υπηρεσίες, γίνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ.

Πηγή: skai.gr

