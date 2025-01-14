Παιδεία και Τεχνητή Νοημοσύνη: Εκδήλωση-συζήτηση την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου

"Το ζητούμενο της ευρύτερης Παιδείας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης" θα βρεθεί στο επίκεντρο της εκδήλωσης-συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2025, στο Ίδρυμα Λασκαρίδη (κτήριο Ιστορικής Βιβλιοθήκης), 2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου στον Πειραιά, στις 19.00.
Την εκδήλωση διοργανώνουν τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια «Saint-Paul - Παιδαγωγική-Birds» με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη με θέμα το μείζον ζήτημα της ευρύτερης Παιδείας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Καλεσμένοι ομιλητές είναι οι:
- Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα & την Ευρώπη, πρώην Υπουργός Παιδείας και πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
- Στέλιος Ράμφος, φιλόσοφος συγγραφέας τριάντα και πλέον βιβλίων και σημαντικός στοχαστής της εποχής μας.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, βάσει της χωρητικότητας της αίθουσας. Θα υπάρξει δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης της εκδήλωσης με live streaming μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.
