Με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο οποίος έχει γίνει viral μετράει ένας Λαρισαίος το χιόνι.

Ο Στέλιος από την Καρίτσα της Λάρισας δημιούργησε ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί λεπτομερώς και με τους δικούς του όρους το ύψος του χιονιού.

«Το καθόλου χιόνι είναι ντιπ. Λίγο χιόνι είναι πασπάλι. Ακόμη λίγο παραπάνω, όπως εδώ στο ντουβάρι, είναι δύο δάχτυλα. Ακόμα λίγο παραπάνω, όπως βλέπεις εδώ στην ταράτσα, είναι μια παλάμη. Και όπως βλέπεις εδώ στη σκεπή τώρα αυτό είναι μια πιθαμή. Ακόμα παραπάνω είναι ένα γόνα και ακόμα παραπάνω είναι μέχρι το ζωνάρι. Και ακόμα παραπάνω είναι “άστο να πάει, μας παράκουσε”», εξηγεί ο αγρότης.

Μιλώντας την Τρίτη στο Live Υοu στο ΣΚΑΪ ο ίδιος σχολίασε τις μεθόδους του λέγοντας πως «αυτή την ώρα ρίχνει πατσαβούρι ή σλότα». Επίσης, ανέφερε ότι «αυτό που βλέπετε στο δρόμο λέγεται λοτούρα γιατί είναι κάτι ανάμεσα σε νερό, χιόνι και πάγος.

Όσον αφορά το ύψος του χιονιού είπε ότι «είναι λιγότερο από το γόνα».

