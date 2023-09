Ρεκόρ βροχόπτωσης στη Ζαγορά Πηλίου με 645 mm μέσα σε 15 ώρες - Πίνακας Ελλάδα 16:05, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Daniel εκτός από τον Βόλο και το Πήλιο στη Μαγνησία, είναι ακόμα οι Σποράδες και η Θεσσαλία