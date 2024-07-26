Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που φέρνει στο φως το Skai.gr των μελών κυκλώματος που εμπλέκονται σε περισσότερες από 300 αγοροπωλησίες ναρκωτικών ουσιών κυρίως κοκαΐνης .

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα μέλη του κυκλώματος είχαν ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ τους ενώ η διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών γινόταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αποφεύγοντας την αναφορά των ονομάτων τους κατά τις συνομιλίες, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, ενώ χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για τις ναρκωτικές ουσίες που διακινούσαν.

Ως «εγκέφαλος» φέρεται ένας 43χρονος ο οποίος λάμβανε κάθε απόφαση που αφορούσε την οργάνωση, ενώ ενημερωνόταν προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια από τα υπόλοιπα μέλη.

Άντρες της ασφαλείας μετά από μεγάλη επιχείρηση εντόπισαν και συνέλαβαν τον 43χρονο αλλά και τρία ακόμη μέλη του κυκλώματος.

Διάλογοι κυκλώματος ναρκωτικών:



Πέντε συν ένα.

Ναι, το δώρο.

Ναι ρε. Θα πάρεις πέντε και θα και ένα το δώρο έτσι.

Άντε ρε! Έρχομαι σφαίρα. Έρχομαι.

Θα αγοράσεις πέντε.

Αγόρασα πέντε… O (αναφέρει όνομα) το πρωί.

Που, που αγόρασες;

Στον (αναφέρει όνομα) . Με το άσπρο το CITROEN.

Όχι ρε. Αφού παίρνεις αλλού. Τι, πως θα σου δώσει ο άλλος;

Τι λες μωρέ;

Δεν πήρες από τον (αναφέρει όνομα) ρε.

Να πάρεις τώρα πέντε; Να πάρεις και το δώρο έξι;

Παιδάκι μου ψώνισα το πρωί και δεν πήρα κάτι. Ντάξει;

Πότε πήρες το πρωί εσύ;

Τέλος πάντων. Να σου πω ημερομηνία και ώρα, θέλεις; Έχω και στο κινητό τις ώρες.

Όχι ημερομηνία. Σήμερα δεν έχεις πάρει από μας.

Φαντάσου, έτσι; Και περίμενα από χθες να πιω.

Κατάλαβες;

Είναι το καλύτερο έτσι; Και ακόμα είναι.

Δεν είχες πάρει σε μας ρε (αναφέρει όνομα). Μην το συνεχίζουμε τώρα.

(αναφέρει όνομα)! (αναφέρει όνομα) λέω. (αναφέρει όνομα)!



Ναι.

Πάρε τον (αναφέρει όνομα) και πες του πόσα έβγαλε σε 3 μέρες να κεράσει ένα.

Θα του πω.



Έλα.

Έλα (αναφέρει όνομα), να μη σε κρεμάσω. Πήρα τον (αναφέρει όνομα).

Ναι.

Θα πει στον (αναφέρει όνομα) μου λέει.

Τι να χω;

Αα πήρα του είπα αυτό κ’ αυτό. Του (αναφέρει όνομα) .Και μου λέει εμένα να πάρω εγώ τον (αναφέρει όνομα) να ρωτήσω.

Εντάξει οκ

Ο (αναφέρει όνομα) αυτή την ώρα, που είμαι σίγουρος θα στο δώσει δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά εγώ μόνος μου δε μπορώ να δώσω.

Εντάξει, πάρτον σε κάνα μισάωρο και πες του ό,τι σου είπε ο (αναφέρει όνομα) εντάξει;

Ναι.



Θέλει να κάνουμε πάρτι … αααα…. με εβδομήντα μπορούμε;

Τι εβδομήντα;

Είναι, περίεργο ακούγεται το ξέρω.

Τι είναι αυτό εβδομήντα… δε κατάλαβα.

Θέλει να παραγγείλει μωρέ αυτό το κρασί το ωραίο, που έχει εβδομήντα ευρώ… εγώ του είπα εγώ ξέρω τα κρασιά με τα πενήντα, μου λέει πες στο φίλο σου μωρέ με εβδομήντα κάτι θα…. Θα μας πάρει καλό κρασάκι, να το γιορτάσουμε.

Με εξήντα, ούτε με εβδομήντα έχει, ούτε πενήντα… εξήντα είναι.

Τι εννοείς εξήντα;

Το άλλο το φάκελο.

Εξήντα έτοιμο το κρασί έτσι;

Όχι…

Για έτοιμο βρε.

… όχι, αυτό που παίρνεις εσύ ρε.

Όχι, αυτό που παίρνω εγώ θέλω, απλώς το θέλουμε εβδομήντα θέλει.

Τι εβδομήντα;

Εβδομήντα ευρώ.

Αφού κάνει πενήντα;

Το ξέρω, εγώ όμως δεν ήθελα να του χαλάσω χατίρι, κατάλαβες τι σκέφτηκα; Οπότε ξέρεις τι σκέφτηκε το φτωχό, το μυαλό μου, το χαζό;

Έλα αυτά δε λέγονται στο τηλέφωνο ρε συ.

Λοιπόν, πάρε εσύ εβδομήντα άκου, άκου… πάρε εσύ εβδομήντα ακούς; Λοιπόν άμα μπορείς… ε… βάλε το πενήντα και πάρε το άλλο πενήντα, κόψτο στη μέση και…

Όχι, όχι.

…περίμενε με αύριο το πρωί που θα σου δώσω, έτσι κι αλλιώς δε σε βλέπω κάθε μέρα εγώ;

Δεν μπορώ να κάνω τέτοια.

… να χρωστάω τριάντα εγώ; Τι να κάνω ρε φίλε;

Δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι τέτοιο.

Πώς να το κάνω εγώ;

Ούτε να πάρω από εδώ, να βάλω από κει, ούτε εβδομήντα ούτε…

Δεν κατάλαβες, όχι να πάρεις από εδώ κι από κει ρε φίλε, για μένα βάλτο σε μία γωνία, για το πρωί ρε φίλε.

Ρε φίλε δε μπορώ να τον πω εγώ τον άλλον εβδομήντα και να με γαμήσει ο (αναφέρει όνομα) μετά και ο άλλος.

Ωραία, ωραία κάνε μου μια χάρη, μπορείς να φέρεις ένα πενήντα μπαμπάτσικο κι ας μη το πάρει χαμπάρι κι εγώ θα κρύψω το εικοσάρικο…

Τι μπαμπάτσικο μωρέ … τι, τι μου λες τώρα… πολύ μιλάς.

…να τα χω για αύριο… άσε με να κρύψω ένα εικοσάρικο για μένα, κατάλαβες;

Δεν ξέρω, εσύ πάρ’ τα λεφτά και κρύψ’ τα… εγώ θα πάρω πενήντα… εσύ κάνε με τα λεφτά ότι θέλεις, κράτα τα στη τσέπη… ε ξέρω γω;

Ε αυτό σου λέω, να το κράταγες εσύ στη τσέπη για αύριο.

Εγώ δεν κρατάω τίποτα, κράτα εσύ με τρόπο.



Αγορίνα μου;

Θα στείλω τον άλλον γιατί δεν προλαβαίνω κάν.

Εντάξει έγινε ρε αγάπη μου.

Και πες της καμιά κουβέντα κανα δώρο αυτόν του Λέντι.

Ε δεν θέλω μωρέ δεν έχω τόση οικειότητα.

[ακατάληπτο[ με του (αναφέρει όνομα) δεν μπορώ να τα βρώ με το (αναφέρει όνομα) μπορώ να βρω κάτι.

Εντάξει εσύ ξέρεις εσύ ξέρεις .Εσύ πιστεύεις έχω έλπιδες άμα του πω κάτι; Για θα ’ναι τρύπα στο νερό;

Μπορεί. Μπορεί.

Μπορεί;

Σου δίνω εβδομήντα τοις εκατό.

Ε τότε θα το κάνω ρε φιλαράκι θα το κάνω.



Να σου πω. Έχω εβδομήντα.

Ναι.

Μπορείς να βάλεις και εσύ λίγο πλάτη να κεράσεις να το κάνουμε ενάμιση;

Τι ενάμιση; Τι να κεράσω δηλαδή;

Ρε φίλε, να βάλεις και εσύ μισό γραμμαριάκι, λίγο έτσι για το κέρασμα. Αντί για ένα να το κάνουμε ενάμιση.

Όχι ρε θα σου δώσω… μα τα έχει ο άλλος στάνταρ. Δεν μπορώ εγώ να βάλω κάτι, να προσθέσω κάτι. Αφού τα ’χει στάνταρ, σου γυρίζω το δεκάρικο πίσω.

Ωραία. Έχω εβδομήντα, μου γυρίζεις ένα δεκάρικο, ντάξει;

Ε βέβαια, τι.



Δεν μπορεί αυτό το πράγμα λέει, αφού είναι όλα ίδια λέει.

Μάλιστα.

Και δώρο λέει του έχω δώσει λέει τι άλλο θέλει δύο του δωσα λεει. Α και γω λέει με λεφτά τα παίρνω δεν τα παίρνω τσάμπα λεει.

Καλά μην ξοδεύεται τόσο πες του μην τον βάλουμε και μέσα.

Πάω μέχρι το σπίτι γιατί δεν έχω.



Ο (αναφέρει όνομα) είμαι τι κάνεις; Κάνε μου ένα άμα μπορείς. Μπορείς να τ’ ανοίξεις;

Ο (αναφέρει όνομα) τα έχει φιξ. Δε τ’ ανοίγει ο (αναφέρει όνομα) τα έχει φιξ.

Έχω διακόσια ευρώ, δε πειράζει.

Τα έχει στάνταρ όλα.



Θα κάνεις κάτι από το σπίτι; Τρία κομμάτια έχεις.

Θα κάνω.

Πηγή: skai.gr

