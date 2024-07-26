Συνολικά 33 βραβεία στα φετινά Effie και DΙΜΕ Awards και Digital Brand of the Year η COSMOTE

Τριάντα τρία βραβεία απέσπασε συνολικά ο Όμιλος ΟΤΕ στα φετινά Effie Awards και Digital Media (DIME) Awards. Ειδικότερα, ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε 3 βραβεία (1 Gold, 2 Silver) στα Effie Awards, τα οποία αποτελούν μία από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις στο χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας και αποτιμούν την αποτελεσματικότητα μιας καμπάνιας. Στα DIME Awards, που επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία στον χώρο των Ψηφιακών Εκδόσεων, η COSMOTE διακρίθηκε ως Digital Brand of the Year, ενώ ο Όμιλος ΟΤΕ απέσπασε συνολικά επιπλέον 30 βραβεία (2 Platinum, 11 Gold, 8 Silver και 9 Bronze).

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις επιδόσεις μας στα Effie και DIME Awards του 2024. Η κατάκτηση πολλαπλών βραβείων αποτελούν απόδειξη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που χαρακτηρίζουν κάθε εγχείρημά μας, καθώς και της αφοσίωσης που επιδεικνύουν οι ομάδες μας σε αυτά. Στον Όμιλο ΟΤΕ, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε πρωτοποριακές στρατηγικές marketing και επικοινωνίας και να αξιοποιούμε τα ψηφιακά μέσα παράγοντας ποιοτικό περιεχόμενο, με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο», δήλωσε σχετικά ο κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Marketing Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ.

Διακρίσεις στα Effie Awards

Στα Effie Awards 2024, 1 Gold βραβείο έλαβε η εφαρμογή COSMOTE Chronos στην κατηγορία «Experiential Marketing - Live & Digital» και 1 Silver στην κατηγορία «Marketing Innovation Solutions / Business - Product - Service Innovation», η οποία προσφέρει μία βιωματική εμπειρία στους χρήστες «ξαναζωντανεύοντας» σημαντικά μνημεία της Ακρόπολης των Αθηνών, όπως ήταν στην περίοδο της ακμής τους μέσω AR, VR, AI και του δικτύου 5G.

Το WHAT’S UP της COSMOTE απέσπασε 1 Silver στην κατηγορία «Audience / Youth Marketing», για το βιωματικό πρόγραμμα αυτογνωσίας «YOU. MADE BY YOU», που απευθύνεται σε όλους τους νέους, ανεξαρτήτως σπουδών, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης.

Στιγμιότυπο από την απονομή στα Effie Awards 2024

DIME Awards και Digital Brand of the Year

Ο Όμιλος ΟΤΕ ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής στα DIME Awards 2024. H COSMOTE, εκτός από την κορυφαία διάκριση Digital Brand of the Year, απέσπασε και 2 Platinum βραβεία για το COSMOTE Chronos στην ενότητα “Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη” και το «YOU. MADE BY YOU» του WHAT’S UP στην ενότητα “Βέλτιστες Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Διαφημιζόμενους”.

Επιπλέον, το WHAT’S UP της COSMOTE απέσπασε 7 Gold (Best Effectiveness Campaign for Direct Response, Best Use of Instagram, Best Campaign in Emerging Channels, Best Native Advertising Strategy, Best Use of Video in Native Advertising, Best Use of Social Media in Native Advertising, Creative Use of Cross Μedia), 4 Silver και 1 Bronze βραβείο. Η COSMOTE εκτός από το Platinum βραβείο για το COSMOTE Chronos απέσπασε επιπλέον 2 Gold (Best Use of AI για την ίδια εφαρμογή και Best in Business & Finance για το podcast “COSMOTE GROW YOUR BUSINESS”) και 2 Bronze για το COSMOTE Blue και την εκπομπή Pop Archaeology στο YouTube κανάλι της.

Στιγμιότυπο από την απονομή στα Effie Awards 2024

Η COSMOTE TV διακρίθηκε με 1 Gold (στην κατηγορία “Best Engagement Strategy” για τη SuperFans League), 2 Silver και 1 Bronze βραβείο. Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Best Use of LinkedIn” έλαβε και το LinkedIn account του Ομίλου ΟΤΕ, ενώ με χάλκινο βραβεύτηκε το ψηφιακό πορτοφόλι που επιστρέφει ευρώ payzy by COSMOTE. Επίσης, ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ διακρίθηκε με 2 Silver και 2 Bronze βραβεία, ενώ η COSMOTE e-value με 2 Bronze.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.