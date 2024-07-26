Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκίνηση στην λειτουργία της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη – Είχε καταστραφεί στην κακοκαιρία Daniel – Φωτογραφίες 

Το μικρό εκκλησάκι είχε πλημμυρίσει τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ είχε καταρρεύσει και η ειδυλλιακή πεζογέφυρα

αγια παρασκευή

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία έγινε σήμερα στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στην κοιλάδα των Τεμπών, όπου εορτάστηκε η μνήμη της  Αγίας. 

Το μικρό εκκλησάκι είχε καταστραφεί από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ είχε καταρρεύσει και η ειδυλλιακή πεζογέφυρα

Καθώς η πρόσβαση στο Προσκύνημα ήταν αδύνατη, στην απέναντι όχθη δίπλα από την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Λάρισας τοποθετήθηκε ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα με τραπέζι και σκέπαστρο, προκειμένου να τελεστεί η Λειτουργία. 

Δείτε φωτογραφίες

αγιαπαρασκευη

αγιαπαρασκευη

αγιαπαρασκευη

αγια παρασκευη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγία Παρασκευή Τέμπη κακοκαιρία Daniel
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark