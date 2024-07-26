Πανηγυρική Θεία Λειτουργία έγινε σήμερα στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στην κοιλάδα των Τεμπών, όπου εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας.

Το μικρό εκκλησάκι είχε καταστραφεί από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ είχε καταρρεύσει και η ειδυλλιακή πεζογέφυρα.

Καθώς η πρόσβαση στο Προσκύνημα ήταν αδύνατη, στην απέναντι όχθη δίπλα από την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Λάρισας τοποθετήθηκε ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα με τραπέζι και σκέπαστρο, προκειμένου να τελεστεί η Λειτουργία.

Πηγή: skai.gr

