Εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Αττικής, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών των τμημάτων Ασφαλείας Μεγαρέων και Ασπροπύργου, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου, το πρωί της 19ης Ιουλίου στο Μαρκόπουλο Αττικής, συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης - 3 αλλοδαποί, ηλικίας 31, 43 και 55 ετών και ένας 29χρονος Έλληνας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία - κατά περίπτωση - για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι πρόκειται για εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση, ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, που επιδίδονταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης επικοινωνούσαν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αποφεύγοντας την αναφορά των ονομάτων τους κατά τις συνομιλίες, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, ενώ χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για τις ναρκωτικές ουσίες που διακινούσαν.

Ως προς τους ρόλους των μελών της:

ο 43χρονος, ήταν το ηγετικό μέλος, ο οποίος λάμβανε κάθε απόφαση που αφορούσε την οργάνωση, ενώ ενημερωνόταν προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια από τα υπόλοιπα μέλη,

ο 31χρονος, ως βασικό μέλος της οργάνωσης, αντικαθιστούσε τον 43χρονο όπου ήταν αναγκαίο, ενώ διατηρούσε νομιμοφανή επιχείρηση που χρησιμοποιούσε η οργάνωση για τις συγκεντρώσεις των μελών και τη λήψη αποφάσεων,

ο 55χρονος, ήταν επιφορτισμένος με τη διακίνηση των ναρκωτικών και την επικοινωνία με τους «πελάτες», ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των ηγετικών μελών της οργάνωσης και

ο 29χρονος, προμηθευόταν από τους ανωτέρω και διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης, ενώ διακινούσε επιπλέον ποσότητες κάνναβης.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή τους, σε σπίτια και σε κατάστημα στην περιοχή του Μαρκοπούλου, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

70,66 γραμμ. κοκαΐνης,

269,8 γραμμ. κάνναβης,

κυνηγετικό όπλο,

2 πιστόλια,

περίστροφο,

αεροβόλο όπλο και μαχαίρι,

84 φυσίγγια,

το χρηματικό ποσό των 8.420 ευρώ, 52 δολάρια, 500 λίρες Σουηδίας και 1.600 Λεκ Αλβανίας,

2 ζυγαριές,

9 κινητά τηλέφωνα και

8 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ο 29χρονος είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές, ως μέλος έτερης εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και απάτες μέσω υπολογιστή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

