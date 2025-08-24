Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε δεκάδες επιβάτες του Οδοντωτού, όταν το τρενάκι ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν αντιδράσεις και οι επιβάτες να καλέσουν το 112, προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώ το τρενάκι κινείτο μεταξύ Νιάματα και Πόρτες υπέστη βλάβη και σταμάτησε στο μέσον της διαδρομής.

Αποτέλεσμα ήταν δεκάδες επιβάτες να αποκλειστούν στο εσωτερικό του τρένου και να αναζητήσουν βοήθεια καλώντας το 112.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος. Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται.

Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Hellenic Train τόνισε ότι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση και ότι οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν στην εφεδρική αμαξοστοιχία και επιστρέφουν στο Διακοπτό.

Εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου.

Πηγή: Tempo24

