Λαμία: Αγριογούρουνα πάνω στις γραμμές του τρένου

Κίνδυνος για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου έχει προκύψει στο ύψος της Λυγαριάς Λαμίας, καθώς μεγάλο κοπάδι από αγριογούρουνα έχει δημιουργήσει τρύπα στο φράχτη προστασίας, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ζώων να κινείται εντός των γραμμών.

Στο συγκεκριμένο σημείο το τρένο αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της κίνησης.

Πρέπει άμεσα κάποιος να φροντίσει να κλείσουν και οι δύο τρύπες, καθώς τα ζώα έχουν ανοίξει μία τρύπα στη βόρεια πλευρά του φράκτη για την είσοδο τους και άλλη μία αρκετά πιο μακριά στη νότια πλευρά για την έξοδό τους προς τον κάμπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport κάτοικοι της περιοχής που εντόπισαν το πρόβλημα προσπάθησαν να ειδοποιήσουν σχετικά την υπηρεσία του σιδηρόδρομου.

Πηγή: Lamiareport.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.