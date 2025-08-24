Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Απεγκλωβίστηκε γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Άγιο Ιωάννη Κατερίνης, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός.
Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα, η οποία φέρει τραύματα από τη σφοδρή πρόσκρουση.
Η τραυματίας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για νοσηλεία και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.