Ο Κώστας Σαμαράς αποχαιρετά με ένα σπαρακτικό μήνυμα την αδελφή του, Λένα

Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Κώστας Σαμαράς αποχαιρετά την αδελφή του, Λένα Σαμαρά, που άφησε την τελευταία της πνοή, στα 34, το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο Κώστας Σαμαράς γράφει:

« Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου».

Πηγή: skai.gr

