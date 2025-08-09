Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσής της σε κατοικημένες περιοχές

UPDATE: 14:38
fotia

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής αργά το πρωί του Σαββάτου.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικών οχημάτων και 2 ελικοπτέρων. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ασπρόπυργος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark