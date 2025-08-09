Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής αργά το πρωί του Σαββάτου.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικών οχημάτων και 2 ελικοπτέρων. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

