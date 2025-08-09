Ρόδος: Επτά άτομα είχαν εγκατασταθεί παράνομα για έναν μήνα στο σπίτι ηλικιωμένου

Στο σπίτι ηλικιωμένου στη Ρόδο είχαν εγκατασταθεί δύο οικογένειες Ρομά που αρνούνταν να φύγουν, ενώ κρατούσαν παράνομα και τον ιδιοκτήτη.

Τελικά, χθες στις 3:30 το μεσημέρι, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού έκαναν έφοδο στο σπίτι του ηλικιωμένου και συνέλαβαν επτά άτομα.

Πρόκειται για έναν 42χρονο, μία 36χρονη και τα παιδιά της ηλικίας 18, 17 και 16 ετών καθώς και έναν 17χρονο και μία 17χρονη, σύμφωνα με τη rodiaki.gr.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράνομη παρακράτηση του ηλικιωμένου ιδιοκτήτη του σπιτιού, παράνομη βία και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Ρομά είχαν εγκατασταθεί στο σπίτι του ηλικιωμένου τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα και αρνούνταν να φύγουν από εκεί, δημιουργώντας προβλήματα όχι μόνο στον ιδιοκτήτη αλλά και στους περίοικους.

Σε βάρος των συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

