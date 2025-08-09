Θρήνος στην οικογένεια του Άρη. Ο Θοδωρής Πάλλας, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός μπακ-χαφ και αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο το 1970, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Ο πρόεδρος των βετεράνων, Γιάννης Βένος έκανε γνωστή την είδηση μέσω ανάρτησης.

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιάννη Βένου:

«Ένας θρύλος του ΑΡΗ, ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του ΑΡΗ και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!

Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ενας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!

Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή!

Καλό ταξίδι στο Φως!

Όλη η οικογένεια του ΑΡΗ, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στην σύζυγό σου Αλίκη και τα δυο σου παιδιά, την Φαίη και τον Νίκο πού λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!

Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του ΑΡΗ, στην σύζυγό του Αλίκη, και στα δυο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή!

Καλό παράδεισο φίλε μας!

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ…».

