Στο εδώλιο του Μονομελούς δικαστηρίου κάθονται οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της Novartis τα πραγματικά ονόματα των οποίων είναι Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαρεγγέλη, μετά την απόφαση της οικονομικής εισαγγελέως να άρει το καθεστώς προστασίας.

Στη συνέχεια ανασύρθηκαν από το αρχείο οι μηνύσεις που είχαν υποβληθεί σε βάρος τους από πολιτικά πρόσωπα τα οποία είχαν εμπλέξει στην υπόθεση της Novartis ότι δωροδοκήθηκαν.

Οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της Novartis με τις κωδικές ονομασίες Μάξιμος Σαράφης και Αικατερίνη Κελέση, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Είναι η τρίτη συνεδρίαση και παρόλα αυτά το δικαστήριο δεν είχε ξεκινήσει καθώς στις προηγούμενες συνεδριάσεις υπήρχαν αιτήματα διακοπής η αναβολής.

Παρών όπως και στις προηγούμενες συνεδριάσεις είναι ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης ενώ απούσα είναι η Μαρία Μαρεγγέλη.

