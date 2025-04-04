Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε δύο άτομα την Τετάρτη, το πρωί στο Περιστέρι. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορουμένους τις πρώτες πρωινές ώρες σε κατάστημα εστίασης και τους οδήγησαν εξωτερικά του καταστήματος για τη διενέργεια ελέγχου. Κατά την έξοδο, προσπάθησαν να διαφύγουν, ενώ ο ένας απ’ αυτούς όπλισε και προέταξε εις βάρος των αστυνομικών πιστόλι που είχε στο τσαντάκι του.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να περάσουν χειροπέδες στους δύο κατηγορουμένους, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν. Μάλιστα, κατά την προσπάθεια να ακινητοποιήσουν τον έτερο κατηγορούμενο, τραυματίστηκε αστυνομικός, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Δημογλίδου: Οι αστυνομικοί αντέδρασαν με επαγγελματισμό

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημέρωσε πως ο ένας από τους συλληφθέντες είχε οπλίσει κανονικά και ήταν έτοιμος να επιτεθεί με το όπλο του εις βάρος των αστυνομικών, επομένως θα ήταν «απόλυτα δικαιολογημένη» η ίδια αντίδραση από εκείνους. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν πυροβόλησαν εναντίον του και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν με τη χρήση της σωματικής βίας, όσο το δυνατόν αυτό χρειάστηκε, όπως είπε.

«Μάλιστα, οι δυο συλλήψεις ήταν από τους προληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών καθημερινά, όχι μόνο τις ημέρες του Σαββατοκύριακου. Καθημερινά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε εκεί όπου υπάρχουν καταγγελίες και μπορεί να κινούνται εγκληματικές προσωπικότητες, είτε εκεί όπου έχουν πληροφορίες οι αστυνομικοί ότι μπορεί να κινούνται άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν».

«Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί αντέδρασαν με επαγγελματισμό», προσέθεσε η κ. Δημογλίδου, για να υπογραμμίσει στη συνέχεια:

«Νομίζω αν βρίσκονταν άλλοι στη θέση τους, ίσως να είχαν πλήξει θανάσιμα τον άνθρωπο αυτόν. Εκεί οι αστυνομικοί προσπάθησαν να κλιμακώσουν τη βία, όπως προβλέπεται, στον εσωτερικό κανονισμό της Αστυνομίας και στην αυτοάμυνα και αυτοπροστασία τους. Κλιμάκωσαν τη βία και όταν είδαν ότι δεν μπορούσαν να αφοπλίσουν τον άνθρωπο αυτόν και ήταν πλέον επικίνδυνος για τη ζωή τους, κατάφεραν πυροβολισμό ακινητοποίησης. Χωρίς να τον πλήξουν θανάσιμα. Άλλωστε, μιλάμε για ένα άτομο που βρισκόταν σε κάποια κρίση, δεν άκουγε καμία εντολή των αστυνομικών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.