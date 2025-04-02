Διεκόπη η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis

Για την προσεχή Παρασκευή 4 Απριλίου διακόπηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο η εκδίκαση της υπόθεσης των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, που κατηγορούνται για ψευδείς καταθέσεις και καταμηνύσεις σε βάρος των πολιτικών και άλλων προσώπων τους οποίους ενέπλεξαν στην υπόθεση των πρακτικών της φαρμακοβιομηχανίας.

Η δίκη, η οποία προσδιορίστηκε για σήμερα έπειτα από αναβολή στις 7 Μαρτίου, διακόπηκε για την Παρασκευή λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη.

Οι κατηγορούμενοι Δεστεμπασίδης, που έφερε την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» και Μαρία Μαρεγγέλη, με κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», έφθασαν στο εδώλιο μετά την απόφαση της Οικονομικής Εισαγγελίας που έκρινε, μετά από επαναξιολόγηση των δεδομένων, ότι οι «Μάξιμος Σαράφης» και η «Αικατερίνη Κελέση», δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διατήρησης του καθεστώτος προστασίας από ποινικές συνέπειες.

Έτσι, ανασύρθηκαν από το αρχείο μηνύσεις που είχαν υποβάλλει εναντίον τους πολιτικά και άλλα πρόσωπα, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, για τους ισχυρισμούς των δύο περί φερόμενης εμπλοκής τους σε χρηματισμούς από τη φαρμακοβιομηχανία Novartis.

Οι ισχυρισμοί των "Σαράφη" και "Κελέση" κρίθηκαν από τη Δικαιοσύνη, η οποία με αμετάκλητες αποφάσεις της έκλεισε το επίμαχο θέμα αποφαινόμενη πως δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιβεβαίωναν όσα κατέθεσαν οι υπό προστασία μάρτυρες. Το επόμενο στάδιο ήταν η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και η παραπομπή τους σε δίκη με τις δικαστικές αρχές να τους καταλογίζουν ότι «εν γνώσει τους, καταμήνυσαν άλλον ψευδώς αναφέροντας στην Αρχή ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη».

Σήμερα το δικαστήριο αποφάσισε τη συνεκδίκαση όλων των δικογραφιών, που αφορούν οκτώ μηνύσεις, σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και ψευδούς κατάθεσης κατ' εξακολούθηση, απλή και κατά συρροή.

Στην υπό κρίση υπόθεση περιλαμβάνονται οι μηνύσεις, μεταξύ άλλων, των Άδωνι Γεωργιάδη, Δημήτρη Αβραμόπουλου, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά, Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελου Βενιζέλου.

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα ήταν, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Στουρνάρας και ο Άκης Σκέρτσος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

