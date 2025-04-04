Συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο Αθηνών η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για τις δυο απόπειρες βιασμού σε βάρος δυο ηθοποιών - συναδέλφων του.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο είχε γίνει η κατάθεση της Λένας Δροσάκη, η οποία προέβη σε συγκλονιστικές αναφορές, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι της έλεγε πως «αν δεν μου κάτσεις κόβεσαι», πως την έπαιρνε τηλέφωνο και αυνανιζόταν και πως την απειλούσε ότι θα την καταστρέψει.

«Θα καταθέσει η Ελπίδα Νίνου, σύζυγος του Πέτρου Φιλιππίδη και μετά θα καταθέσουν δυο ηθοποιοί που θα σκιαγραφήσουν την προσωπικότητα του κ. Φιλιππίδη, όπως έχει γίνει ήδη μέχρι στιγμής από μάρτυρες, γυναίκες ηθοποιούς, οι οποίες έχουν προταθεί από τις καταγγέλλουσες. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως ό,τι έχουν καταθέσει οι γυναίκες οι οποίες έχουν προταθεί από τις καταγγέλλουσες, έχουμε γραπτά μηνύματα, έχουμε αφιερώσεις, έχουμε φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι λένε ψέμματα» σημείωσε μπαίνοντας στη δίκη ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη.

Πηγή: skai.gr

