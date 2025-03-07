Υπόθεση Novartis: Αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου η δίκη για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Της Έλενας Γαλάρη

Στις 2 Απριλίου θα δικαστούν τελικά από το Μονομελές δικαστήριο ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και η Μαρία Μαραγγέλη, πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, με τις κώδικες ονομασίες "Μάξιμος Σαράφης" και "Αικατερίνη Κελέση".

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή τη δήλωση αποχής που υπέβαλε ο εισαγγελέας της έδρας, καθώς γνώριζε δικηγόρο στην υπόθεση, και όρισε άλλη εισαγγελικό λειτουργό, η οποία πρότεινε στο δικαστήριο να γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε η υπεράσπιση της Μαρίας Μαραγγέλη, διότι έχει και η ίδια λόγους αποχής.

«Κι εγώ έχω λόγους να δηλώσω αποχή, θα προτείνω να γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής και να δοθεί μία σύντομη δικάσιμος. Η μοναδική διαθέσιμη ημερομηνία είναι για 2 Απριλίου» είπε η εισαγγελέας.

Παρών στο εδώλιο ήταν ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης.

Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες κάθονται στο εδώλιο κατηγορούμενοι για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, μετά την άρση του καθεστώτος προστασίας και την ενεργοποίηση των μηνύσεων που υπέβαλαν σε βάρος τους πολιτικοί, επειδή τους ενέπλεξαν στην υπόθεση χρηματισμού της φαρμακοβιομηχανίας Novartis.

