Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα 11χρονο κορίτσι, μετά από τροχαίο ατύχημα στον δρόμο Ηρακλείου-Μεσαράς χθες το βράδυ.

Το παιδί φέρει θλάση στον εγκέφαλο και τον πνεύμονα, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το ατύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η μητέρα, η γιαγιά και δύο παιδιά ηλικίας 9 και 11 ετών, συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα και αμέσως μετά προσέκρουσε στον κορμό ενός δέντρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τέσσερις επιβαίνοντες.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, τη 31χρονη μητέρα, την 50χρονη γιαγιά και τα δύο ανήλικα παιδιά.

Η 11χρονη και ο 9χρονος αδελφός της κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στο ΠΑΓΝΗ, με το ανήλικο αγοράκι να αντιμετωπίζει ελαφρύτερα τραύματα.

Η μητέρα, η οποία έχει κάταγμα στο χέρι, και η γιαγιά των παιδιών, αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

