Εικόνα που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ευρωπαϊκής χώρας είναι αυτή του αποκαλούμενου «αυτοδιαχειριζόμενου κυλικείου της Νομικής», που μαζί με έναν ακόμη χώρο του ΕΚΠΑ που τελούσε υπό κατάληψη, εκκένωσε χθες το πρωί η Αστυνομία. Παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, εισήλθαν στους χώρους της Νομικής στο πλαίσιο παράλληλης επιχείρησης για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο μεταδιδακτορικός φοιτητής πριν δύο εβδομάδες.

Στη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί εντόπισαν στο «αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο», όπως και σε έναν υπόγειο χώρο, που τελούσε υπό κατάληψη αντικείμενα που είχαν χρησιμοποιηθεί στην επίθεση όπως πυροσβεστήρες, γάντια, δεματικά κ.α.

Η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των χώρων, τους οποίους και παρέδωσε στη Διοίκηση της Σχολής. Σημειώνεται πως η αστυνομία είχε ξαναπροχωρήσει στην εκκένωση των συγκεκριμένων χώρων και πριν από ένα χρόνο, ενώ τελούνταν υπό κατάληψη από το 2012.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επανακατάληψη του χώρου έγινε αφότου η Διοίκηση του ΕΚΠΑ, παραχώρησε το κυλικείο της Νομικής σε ομάδες που δεν σχετίζονταν με τον πανεπιστημιακό χώρο. Στην αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2024 είχαν συλληφθεί 28 άτομα, τα οποία συμμετείχαν στην κατάληψη του χώρου και μεταξύ άλλων, εξέφραζαν συμπαράσταση προς τρομοκρατικές ομάδες. Επρόκειτο για άτομα που δεν είχαν ουδεμία σχέση με το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, στη διάρκεια της κατάληψης τα άτομα αυτά πραγματοποιούσαν συνελεύσεις και πάρτι, τα οποία μετατρέπονταν σε άβατα για τους φοιτητές, ενώ οι συμμετέχοντες προκαλούσαν φθορές στους χώρους.

