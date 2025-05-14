Οι κακοτεχνίες σε διάφορα σημεία του περιφερειακού δρόμου που συνδέει το Βαθύ με τα υπόλοιπα χωριά της Ιθάκης παραμένουν, σχεδόν 5 χρόνια μετά τις καταστροφές που προκάλεσε στο νησί ο Ιανός. Έργα που έχουν μείνει ημιτελή, σε δρόμους που χρησιμοποιούν καθημερινά Ιθακήσιοι για να πάνε στο κέντρο του νησιού, μαθητές για το σχολείο τους αλλά και επισκέπτες.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

Πηγή: skai.gr

