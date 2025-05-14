Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιθάκη: Πέντε χρόνια μετά τον Ιανό και ο δρόμος... ακόμη περιμένει - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Έργα που έχουν μείνει ημιτελή, σε δρόμους που χρησιμοποιούν καθημερινά Ιθακήσιοι για να πάνε στο κέντρο του νησιού, μαθητές για το σχολείο τους αλλά και επισκέπτες

Δρόμοι Ιθάκη

Οι κακοτεχνίες σε διάφορα σημεία του περιφερειακού δρόμου που συνδέει το Βαθύ με τα υπόλοιπα χωριά της Ιθάκης παραμένουν, σχεδόν 5 χρόνια μετά τις καταστροφές που προκάλεσε στο νησί ο Ιανός. Έργα που έχουν μείνει ημιτελή, σε δρόμους που χρησιμοποιούν καθημερινά Ιθακήσιοι για να πάνε στο κέντρο του νησιού, μαθητές για το σχολείο τους αλλά και επισκέπτες.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα Ιθάκη δρόμος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark