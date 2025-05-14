Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου στον Άλιμο εντοπίστηκε βρέφος πλησίον κάδου απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το βρέφος 6 μηνών, κοριτσάκι, έχει μεταφερθεί εν ζωή στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και είναι καλά στην υγεία του μετά από εξέταση των γιατρών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πληροφορίες του skai.gr αναφέρουν πως νωρίτερα γυναίκα 45 ετών είχε καταγγείλει πως εντός σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και συγκεκριμένα στην οδό Αιόλου άντρας την πλησίασε και προσφέρθηκε να αγοράσει τρόφιμα για βρέφος που είχε στην αγκαλιά της. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ο άντρας της άρπαξε το βρέφος και εξαφανίστηκε.

Οι Αρχές ερευνούν αν έχουν σχέση τα δύο αυτά περιστατικά.

Οι αστυνομικοί έχουν μεταβεί στο σούπερ μάρκετ στην οδό Αιόλου και ερευνούν τις κάμερες ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που να συνάδει με την καταγγελία της 45χρονης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.