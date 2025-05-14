Στον εισαγγελέα οδηγούνται τα έξι άτομα, ηλικίας, 25, 23, 25, 19, 22 και 31 ετών, που συνελήφθησαν χθες από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για συμμετοχή στην επίθεση στις 30 Απριλίου σε αίθουσα στο κτίριο Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκδήλωσης, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός φοιτητή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία γιαq

- κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση (συμμορία) απαρτιζόμενη από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο,

- τέλεση κακουργήματος και πλημμελημάτων με τα οποία επιδιώκεται η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας,

- διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας,

- βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη,

- παράνομη βία,

- εξύβριση και

- φθορά πράγματος που είναι τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο και χρησιμεύει για κοινό όφελος, άνευ πρόκλησης του παθόντος,

- για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και

- για απείθεια.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον τρία άτομα, τα στοιχεία των οποίων ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και μία 29χρονη, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη - παρεμπόδιση δικαιοσύνης.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, έπειτα από συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και εξέτασης μαρτύρων, προέκυψε η σύσταση και ένταξη των κατηγορουμένων σε δομημένη εγκληματική οργάνωση, η οποία λειτούργησε κατόπιν λεπτομερούς σχεδιασμού κινήσεων και ανάθεσης ρόλων στα μέλη της, επιδιώκοντας τη διάπραξη κακουργήματος και πλημμελημάτων, συγκεκριμένα βαριά σωματική βλάβη και διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, παράνομης βίας και πρόκληση φθορών εντός των χώρων του πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ο ρόλος των μελών της εγκληματικής οργάνωσης ως εξής:

- Ο 25χρονος κατείχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση (συμμορία), ο οποίος αφενός προπορευόταν στην ομάδα των επιτιθέμενων αφετέρου είχε τον ρόλο παρατηρητή, παρέχοντας πληροφοριακή κάλυψη σε κάθε στάδιο της επίθεσης. Επιπλέον, πραγματοποίησε κατόπτευση του χώρου σε διάφορα χρονικά σημεία, συντόνισε - διευκόλυνε τη διαφυγή έτερων μελών της οργάνωσης, ενώ ήταν επιφορτισμένος και με την εξωτερική επιτήρηση του χώρου.

- Έτερη δράστιδα, τα στοιχεία της οποίας ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, προμήθευσε άλλα μέλη της οργάνωσης με μάσκες χειρουργικού τύπου, τις οποίες αγόρασε κατά την προσέγγισή της στον χώρο του πανεπιστημιακού ιδρύματος, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν από κοινού με 25χρονο κατά την τέλεση της πράξης και να δυσχεράνουν με αυτόν τον τρόπο την ταυτοποίησή τους από τις Αρχές.

- Οι λοιποί κατηγορούμενοι αποτέλεσαν μέρος του επιχειρησιακού βραχίονα της οργάνωσης, συμμετέχοντας ενεργά στην επίθεση, ως φυσικοί αυτουργοί, ενώ η 29χρονη βοήθησε στη διαφυγή του 22χρονου, οδηγώντας ΙΧΕ αυτοκίνητο.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα και χώρους, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός, πέντε αντιασφυξιογόνες μάσκες, τρικάκια - φέιγ βολάν, βιβλίο, αυτοκόλλητα και έντυπα αναρχικού περιεχομένου, 17 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, πέντε μονάδες Η/Υ, τέσσερις φορητοί υπολογιστές και τέσσερα USB, δύο σκληροί δίσκοι και τρεις παιχνιδομηχανές, δύο τάμπλετ και τρεις κάρτες sim, φωτογραφική μηχανή με κάρτα μνήμης, τέσσερα κράνη μοτοσικλετιστή, έξι περιλαίμια και κουκούλα τύπου full - face, κάλυκας, μαχαίρι και μεταλλικός κόφτης, χειρόγραφες σημειώσεις και πλήθος φωτοαντιγράφων, πέντε ζευγάρια γαντιών, τσάντα πολλαπλών χρήσεων, μέσα στην οποία υπήρχαν επικαλαμίδα, ζευγάρι γάντια, ζευγάρι γάντια εργασίας, γάντι, δερμάτινο κοκάλινο γάντι, πλαστικό γάντι, γυαλί κολυμβητηρίου, 12 δεματικά (tie rap) και επτά πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, τέσσερις από τους συλληφθέντες -κατά δήλωσή τους- είναι φοιτητές, ενώ ο 25χρονος, ο οποίος κατείχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, παρεμπόδισε τη διενέργεια της έρευνας στην οικία του, παρά τη δήλωση της ιδιότητας και της σχετικής ανακοίνωσης από τους αστυνομικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

