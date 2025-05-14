Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου απονεμήθηκε στην οικογένεια της Θωμαής Πλακιά, θύμα της τραγωδία των Τεμπών, το πτυχίο της Φαρμακευτικής, σχολή στην οποία φοιτούσε και η ίδια.

Το ΑΠΘ απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη της Θωμαής Πλακιά που σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 19 ετών στη σύγκρουση των δύο τρένων τον Φεβρουάριο του 2023 στο περιθώριο της επετειακής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου, σύμφωνα με το thestival.gr. Πρόκειται για την απονομή του «Τιμητικού Τίτλου Μνήμης Χάριν» που το ΑΠΘ έχει θεσπίσει για να τιμήσει τη μνήμη των φοιτητών του που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης και με δάκρυα στα μάτια η μητέρα της αδικοχαμένης Θωμαής, Σοφία Πλακιά, παρέλαβε το πτυχίο της από τις πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ και τον πρόεδρο του Τμήματος Φαρμακευτικής, με τον Νίκο Πλακιά, πατέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας να παρακολουθεί συγκινημένος.

«Είμαι σίγουρη ότι η Θωμαή είναι κάπου και μας βλέπει. Η σχολή ήταν η μεγάλη της αγάπη, ήταν το όνειρο της να αποφοιτήσει από τη σχολή και να συνεχίσει», ανέφερε η Σοφία Πλακιά και ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα. « Να μην υπάρξουν αλλά Τέμπη που θα στερήσουν όπως είπε τόσα όνειρα και τόσα μυαλά», τόνισε ακόμα.

Για μια «πολύ συγκινητική στιγμή» έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο κ. Φείδας αναφερόμενος στην απότιση φόρου τιμής στην Θωμαή Πλακιά. «Το πανεπιστήμιό μας έχει πάρει την απόφαση να τιμήσει όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών. Το πανεπιστήμιό μας είχε 17 φοιτητές και φοιτήτριες που χάθηκαν σε εκείνο το δυστύχημα. Τους αποδίδουμε τον Τιμητικό Τίτλο Μνήμης Χάριν, έναν τίτλο που επεδίωξαν τα ίδια τα παιδιά όταν μπήκαν στο πανεπιστήμιο και τον τίτλο σπουδών θα τον αποκτήσουν έστω και τώρα, και αυτό είναι υποχρέωσή μας», σημείωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, Καθηγητής Κυριάκος Καχριμάνης υπογράμμισε στον χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση πως «πρόκειται για έναν ύψιστο συμβολισμό εκπλήρωσης του ονείρου της», αναφερόμενος στην απότιση φόρου τιμής στη Θωμαή Πλακιά τονίζοντας συγκινημένος πως πρόκειται για μια «φοιτήτρια που απουσιάζει αλλά θα είναι για πάντα ανάμεσά μας». «Ως καθηγητές θέλουμε όλα τα παιδιά να γυρίζουν στα σπίτια τους με τα πτυχία τους», ανέφερε ακόμα.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης και ο υφυπουργός Παιδείας και πρώην πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου. «Μετά το τραγικό συμβάν των Τεμπών η σύγκλητος του ΑΠΘ τότε αποφάσισε την απότιση τιμής στα παιδιά που χάθηκαν», ανέφερε αρχικά ο κ. Παπαϊωάννου ενώ τόνισε πως «θέλω να πω για όλα τα παιδιά για όλους τους χαμένους στα Τέμπη ότι σκύβω το κεφάλι ευλαβικά και για την οικογένεια Πλακιά που είναι από τη γενέθλια περιοχή μου. Και όσο να λέμε ότι τους καταλαβαίνουμε κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο της».

Κατά την επετειακή εκδήλωση τιμήθηκαν επίσης διακεκριμένες προσωπικότητες που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ.

