Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και 8 πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των έξι συλληφθέντων για την αιματηρή επίθεση κατά διδακτορικού φοιτητή στη Νομική Αθηνών στις 30 Απριλίου 2025.

Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο εισαγγελέας αφορούν:

Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα)

Σύσταση συμμορίας

Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας

Παράνομη βία

Φθορά πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος

Απείθεια

Οπλοφορία

Οπλοκατοχή και

Άρνηση εγκληματολογικής σήμανσης

Για την ίδια υπόθεση ασκήθηκε δίωξη σε βάρος μίας γυναίκας, η οποία δεν έχει συλληφθεί, για το πλημμέλημα της υπόθαλψης εγκληματία ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα τρία πρόσωπα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι έξι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Πηγή: skai.gr

