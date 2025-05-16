Eξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπόθεση συμπλοκής με οπαδικό υπόβαθρο, που σημειώθηκε βραδινές ώρες της 12ης Απριλίου 2025 στη Νίκαια Αττικής, με τη συμμετοχή 6 ατόμων.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας μέρας, 25χρονος, από κοινού με άλλα άτομα, επιτέθηκε σε 24χρονο και την παρέα του, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο 25χρονος, μετά από προσυνεννοημένο ραντεβού στη Νίκαια, έχοντας στην κατοχή του αιχμηρό αντικείμενο (χατζάρα), ήρθε σε ρήξη με -5- άτομα, τα οποία τον καταδίωξαν και του επιτέθηκαν με γροθιές και λακτίσματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων αφόπλισε τον 25χρονο, ο οποίος μάλιστα κατά την αποχώρηση από το σημείο αφαίρεσε το κινητό του εργαζόμενου. Το αιχμηρό αντικείμενο παραδόθηκε στη συνέχεια στις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριακών στοιχείων και αξιοποίησης προανακριτικών δεδομένων, ταυτοποιήθηκαν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή, για την οποία προέκυψε ότι είχε οπαδικό υπόβαθρο και σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πρωινές ώρες χθες (15/05/2025) σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός που έφεραν οι κατηγορούμενοι κατά την ημέρα της επίθεσης και αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο.

Επιπλέον, στην οικία 31χρονου κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

νάιλον συσκευασία με κάνναβη, μικτού βάρους 18 γραμμαρίων,

γυάλινο βάζο με κάνναβη, καθαρού βάρους 28 γραμμαρίων,

γυάλινο βάζο με αυτοσχέδιες λαδόκολλες που περιείχαν κάνναβη σε μορφή σοκολάτας μικτού βάρους 3,5 γραμμαρίων και επιπλέον ποσότητα κάνναβης καθαρού βάρους 0,1 γραμμαρίου.

Ο 31χρονος συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

