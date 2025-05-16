Του Μάκη Συνοδινού

Είναι το πρόσωπο των ημερών και όχι άδικα καθώς η τρυφερότητα που αποτυπώνεται στα βίντεο όταν παίρνει αγκαλιά το 6 μηνών κοριτσάκι που βρέθηκε δίπλα σε κάδους στον Άλιμο συγκινεί.

Ο λόγος για τον αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ Λευτέρη Λελέ που πρωταγωνιστεί στα βίντεο που κάνουν τον γύρω του διαδικτύου και αποτυπώνουν τις συγκινητικές στιγμές όταν μαζί με την ομάδα του έφτασαν στο σημείο που είχε εντοπιστεί το βρέφος .

Κάποιες φορές… δεν έχουμε ούτε εμείς λόγια.

Ένα βρέφος δίπλα σε κάδους απορριμμάτων.



Σήμερα, η στολή δεν έγραφε μόνο «Αστυνομία», αλλά και κάτι πολύ πιο σημαντικό.

Κάποιες στιγμές μας υπενθυμίζουν γιατί είμαστε εδώ.

Για το αυτονόητο. Για το ανθρώπινο. Για τη ζωή.



Ο Λευτέρης που υπηρετεί 16 χρόνια στο Σώμα και είναι και ο ίδιος πατέρας ενός μικρού αγοριού, μίλησε στο skai.gr για τις στιγμές που έζησε στον Άλιμο αλλά και πως αισθάνθηκε όταν είδε το βρέφος .

Ακούστε τη μαρτυρία του:

Πηγή: skai.gr

