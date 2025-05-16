Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η συγκλονιστική μαρτυρία στο skai.gr του αστυνομικού που πήρε αγκαλιά το 6μηνών βρέφος στον Άλιμο - Ηχητικό

Ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ πατέρας ενός μικρού αγοριού, μίλησε στο skai.gr για τις στιγμές που έζησε στον Άλιμο αλλά και πως αισθάνθηκε όταν είδε το βρέφος .

αστυνομικός

Του Μάκη Συνοδινού

Είναι το πρόσωπο των ημερών και όχι άδικα καθώς η τρυφερότητα που αποτυπώνεται στα βίντεο όταν παίρνει αγκαλιά το 6 μηνών κοριτσάκι που βρέθηκε δίπλα σε κάδους στον Άλιμο συγκινεί.

Ο λόγος για τον αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ Λευτέρη Λελέ που πρωταγωνιστεί στα βίντεο που κάνουν τον γύρω του διαδικτύου και αποτυπώνουν τις συγκινητικές στιγμές όταν μαζί με την ομάδα του έφτασαν στο σημείο που είχε εντοπιστεί το βρέφος .

Ο Λευτέρης που υπηρετεί 16 χρόνια στο Σώμα και είναι και ο ίδιος πατέρας ενός μικρού αγοριού, μίλησε στο skai.gr για τις στιγμές που έζησε στον Άλιμο αλλά και πως αισθάνθηκε όταν είδε το βρέφος .

Ακούστε τη μαρτυρία του:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αστυνομικός Άλιμος skai.gr μαρτυρία βρέφος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark