Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο και μία μοτοσικλέτα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Ανατολικής Ρωμυλίας και Μικράς Ασίας.

Πηγή: skai.gr

