Δραματική έκκληση για βοήθεια απευθύνει η Ελληνίδα αθλήτρια που έχει εγκλωβιστεί στο Νεπάλ. Η Εύα Χαντάβα, παίκτρια του βόλει, περιγράφει στον ΣΚΑΪ τη συγκλονιστική προσπάθειά της να κρυφτεί στο δάσος, για να είναι ασφαλής.

Σε επικοινωνία με την άτυχη αθλήτρια βρίσκεται από την αρχή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ήμασταν μετά μέσα στο βουνό πάρα πολύ ψηλά για περίπου 2 ώρες και όλες οι φωτιές της πόλης έρχονταν προς τα πάνω. Η μπαταρία μου τελείωνε, φοβόμασταν. Εγώ πίστευα ή θα πεθάνουμε από ασφυξία ή θα καούμε ζωντανοί. Ένιωθα απροστάτευτη και πίστευα ότι θα πεθάνω. Συγγνώμη, αλλά κάθε φορά που το σκέφτομαι πανικοβάλλομαι», αναφέρει η ίδια. «Μετά ξαναπήραμε τις βαλίτσες και πηγαίναμε προς το δάσος και ενώ πηγαίναμε προς το δάσος, πέταξε κάποιος ένα γκαζάκι με φωτιά γύρω στα 10 μέτρα μακριά και απλά παράτησα και τις βαλίτσες μου και απλά άρχισα να τρέχω».

Τραγική ειρωνεία ότι το Σάββατο θα έφευγε από το Νεπάλ, όπου βρίσκεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου για προγραμματισμένους αγώνες, όταν ξαφνικά τη Δευτέρα η πόλη άρχισε να φλέγεται από οργισμένους διαδηλωτές.

«Άρχισαν να καίνε το κοινοβούλιο, ό,τι περιουσία είχε ο κάθε πολιτικός την έχουν κάψει, την έχουν βανδαλίσει. Κάψανε τη γυναίκα του πρωθυπουργού ζωντανή μέσα στο σπίτι της, τα ξενοδοχεία τους, τα αυτοκίνητά τους, τα έχουνε κάψει όλα και σε ένα από αυτά τα resort που ήμασταν με την ομάδα, ανήκε σε κάποιο μέλος της κυβέρνησης».

Η διεθνής αθλήτρια ήταν στο δωμάτιό της όταν έξω από την πόρτα έβλεπε διαδηλωτές με φτυάρια στα χέρια. Στο διπλανό δωμάτιο άκουγε τον φυσιοθεραπευτή της να ζητά βοήθεια, ενώ το μόνο που έβλεπε έξω από το ξενοδοχείο ήταν πυκνοί καπνοί.

«Ξαφνικά άκουγα να σπάνε πράγματα έξω από το μπαλκόνι και εγώ ήμουν στον 1ο όροφο και είδα ότι έσπαγαν τα αμάξια στο πάρκινγκ. Αλλά μιλάμε ήταν ανεξέλεγκτοι με φτυάρια όλοι τους, τα έσπαγαν όλα, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους και ξαφνικά ενώ έβλεπα αυτά που γίνονταν κάτω, ακούω έξω από την πόρτα μου να σπάνε πράγματα».

