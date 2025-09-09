Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ εξαιτίας των ταραχών η βολεϊμπολίστρια

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ, στο οποίο και σημειώνονται από πρωτοφανείς συγκρούσεις, είναι η Ελληνίδα διεθνής παίκτρια του βόλεϊ Εύα Χαντάβα.

Η παίκτρια του βόλεϊ είχε συμφωνήσει να ενισχύσει την Karnali Yashvis, ομάδα που συμμετέχει στο Everest Women’s Volleyball League και ταξίδεψε στα τέλη του Αυγούστου στη χώρα, προκειμένου να εγκαινιάσει την καινούρια αγωνιστική περίοδο.

Ωστόσο, το πρωτάθλημα διακόπηκε απότομα, καθώς η πολιτική αναταραχή που σαρώνει τη χώρα έκανε το κλίμα εκρηκτικό.

Οι μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, που αρχικά είχαν στόχο τη διαφθορά, έχουν κλιμακωθεί επικίνδυνα: το κοινοβούλιο τυλίχθηκε στις φλόγες, ο πρωθυπουργός Όλι υπέβαλε παραίτηση και οι – κυρίως νεαροί – διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να επιβάλουν ριζικές αλλαγές στη χώρα.

Η πρωτεύουσα Κατμαντού θυμίζει πλέον πεδίο μάχης, με επεισόδια και βία να ξεσπούν σε κάθε γωνιά της.

Η Χαντάβα παραμένει εγκλωβισμένη στην πόλη, γεγονός που έκανε γνωστό μέσα από ανάρτήσεις της στο Facebook.

Η ίδια, μαζί με τις συμπαίκτριές της, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο όπου διέμεναν, καθώς ένιωθαν ότι η παρουσία τους ενδεχομένως να τις καθιστούσε στόχους.

Πλέον, κρύβονται μέσα σε δασική περιοχή, σε μια προσπάθεια να παραμείνουν ασφαλείς εν μέσω της γενικευμένης αναταραχής.

Στις 27 Ιουλίου, η Εύα Χαντάβα παντρεύτηκε με τον σύντροφό της, Κεν Σμιθ, στη Μήλο.

Λίγες εβδομάδες έφυγε για το Νεπάλ.

Πηγή: skai.gr

