Τις χειρότερες ταραχές εδώ και δεκαετίες έζησε τις προηγούμενες δύο ημέρες το Νεπάλ, με τουλάχιστον 20 διαδηλωτές νεκρούς και δολοφονίες, λιντσαρίσματα και πυρπολήσεις κατοικιών αξιωματούχων και κυβερνητικών κτιρίων από το εξαγριωμένο πλήθος.

Η σύζυγος ενός πρώην αξιωματούχου κάηκε ζωντανή όταν το σπίτι της πυρπολήθηκε και δεν κατάφερε να διαφύγει.

Την ίδια ώρα, ένα τεράστιο πλήθος λίντσαρε με αγριότητα και βαρβαρότητα τον αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, Μπαράτ Παουντέλ, σέρνοντάς τον ημίγυμνο στους δρόμους.

Στόχος έγιναν επίσης ξενοδοχεία και το αεροδρόμιο του Κατμαντού, με τις εικόνες ανεξέλεγκτης βίας να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Εν μέσω χάους, 900 κρατούμενοι κατάφεραν να δραπετεύσουν από δύο φυλακές στις δυτικές περιοχές του Νεπάλ

Οι διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς, ώθησαν τον πρωθυπουργό της χώρας Κ.Π. Σάρμα Όλι σε παραίτηση.

Σήμερα, στρατιώτες περιπολούν τους δρόμους του Κατμαντού ενώ έχει επιβληθεί, επ' αόριστον απαγόρευσης κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα του Νεπάλ.

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ των Αρχών και των διαδηλωτών.

«Προσπαθούμε πρώτα να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπάσνετ στο Reuters. «Είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων».

Δεν αναφέρθηκαν διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα, αλλά τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περίπου 25 άτομα που προσπαθούσαν να «δημιουργήσουν προβλήματα» στα περίχωρα του Κατμαντού συνελήφθησαν.

«Δεν υπάρχουν διαδηλωτές εδώ», δήλωσε στο Reuters ο Ram Kumar Shrestha, κάτοικος στην πρωτεύουσα. «Μόνο λίγα άτομα περπατούν στον δρόμο. Εδώ είναι ήσυχα».

Γιατί εξεγέρθηκαν οι Νεπαλέζοι

Στριμωγμένο ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα, το Νεπάλ παλεύει με πολιτική και οικονομική αστάθεια από τότε που οι διαμαρτυρίες οδήγησαν στην κατάργηση της μοναρχίας το 2008

Οι πρόσφατες ταραχές πυροδοτήθηκαν από την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση τελικά άρθηκε μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων τη Δευτέρα, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να ελέγξει τα πλήθη.

Οι περισσότεροι διαδηλωτές ήταν νέοι άνθρωποι, απογοητευμένοι από την αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να ενισχύσει τις οικονομικές ευκαιρίες.

Επί χρόνια, η ανεργία στο Νεπάλ έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν εργασία σε χώρες όπως η Μαλαισία, η Μέση Ανατολή και η Νότια Κορέα, κυρίως σε εργοτάξια, ώστε να στείλουν χρήματα στην πατρίδα τους.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της Ινδίας συνεδρίασε επίσης αργά την Τρίτη για να συζητήσει την κατάσταση στη γειτονική της χώρα.

«Η σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία του Νεπάλ είναι ύψιστης σημασίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε μια ανάρτηση στο X αργότερα. «Απευθύνω ταπεινά έκκληση σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στο Νεπάλ να διατηρήσουν την ειρήνη και την τάξη».

Πηγή: skai.gr

