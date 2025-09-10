Γκύζη: Συνελήφθη 59χρονος ο οποίος πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας

Συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης απογευματινές ώρες χθες (9-9-2025) στην Κυψέλη, 59χρονος ο οποίος πυροβόλησε, απογευματινές ώρες προχθές (8-9-2025), σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στου Γκύζη.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες προχθές (8-9-2025) σε δρόμο του Γκύζη, ο 59χρονος προσέγγισε απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, και διέφυγε με δίκυκλο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε, απογευματινές ώρες χθες (9-9-2025) σε κοντινό σημείο της επίθεσης, ο 59χρονος ως δράστης του πυροβολισμού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Επιπλέον σε έρευνα στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο με -4- φυσίγγια,

πιστόλι,

-3- μαχαίρια,

-2- σιδερογροθιές,

-14- φυσίγγια και

-2- κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

