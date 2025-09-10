Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13.30 στην Εύβοια, μετά τα 5,3 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα, που ταρακούνησαν και την Αθήνα τη νύχτα της Τρίτης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

Η ασθενής σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

Τον περασμένο Μάιο στην περιοχή σημειώθηκε σεισμός 4,5 Ρίχτερ, προκαλώντας υλικές ζημιές κυρίως σε παλιά σπίτια στο Προκόπι και το Μαντούδι Ευβοίας.

Τότε, ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος είχε δηλώσει πως υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ενεργό ρήγμα στην περιοχή, το οποίο μπορεί να δώσει ένα σεισμό της τάξη των 5,5 ή μεγαλύτερο.

Πηγή: skai.gr

