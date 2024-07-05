Nέος πρόεδρος του ΣτΕ ο Μιχάλης Πικραμένος

Της Ιωάννας Μάνδρου

Νέος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας επελέγη από το υπουργικό συμβούλιο ο Μιχάλης Πικραμένος, ως σήμερα αντιπρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου, ανώτατος δικαστικός εγνωσμένου κύρους και με σωρεία δημόσιων παρεμβάσεων σε διεθνή και ελληνικά φόρα, φανατικός οπαδός των μεταρρυθμιστικών αναγκών για τη δικαιοσύνη.

Ο Μιχάλης Πικραμένος επελέγη ως νέος πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου, μετά από σχετική πρόταση στο υπουργικό συμβούλιο του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη για το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα δεκαετιών.

Ποιος είναι ο Μιχάλης Πικραμένος

Ο κ. Πικραμένος ανήκει στο δικαστικό δυναμικό του ΣτΕ από το 1989 και είναι αντιπρόεδρος του δικαστηρίου τα τελευταία έξι χρόνια, υπηρετώντας στο Β Τμήμα του δικαστηρίου.

Παράλληλα, είναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με εξαιρετικό συγγραφικό έργο και με δημόσιες παρεμβάσεις στο εξωτερικό και εντός Ελλάδος για ποικίλλα θέματα όπως η λογοδοσία στο δικαστικό σώμα, η ανάγκη μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης για την προσέλκυση επενδύσεων και την οικονομική ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και την προστασία ατομικών δικαιωμάτων και άλλα.

Ο κ. Πικραμένος θα μείνει στην προεδρία του ΣτΕ για τρία χρόνια ως το 2027 χρόνος αρκετός για να μπορέσει να εφαρμόσει κατά την προεδρία του όσα κρίνει αναγκαία για τη βελτίωση της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης.

Με δήλωση του ο νέος πρόεδρος του ΣτΕ μετά την επιλογή του υπογράμμισε:

«Η Πολιτεία με τίμησε, δια του Υπουργικού Συμβουλίου, με την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα επιδιώξω, κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας μου, σε συνεργασία με τους συναδέλφους του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, να ενισχυθούν οι θεσμοί ανεξαρτησίας και λογοδοσίας των δικαστών και επίσης να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα απονομής της δικαιοσύνης προς όφελος του πολίτη, της κοινωνίας και της δημοκρατίας».

Η επιλογή του κ. Πικραμένου ως προέδρου δημιουργεί ήδη δύο κενές θέσεις αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα πληρωθούν και αυτές από το υπουργικό συμβούλιο, καθώς αποχώρησε λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας η αντιπρόεδρος Μαρίνα Κωνσταντινίδου.

Πάντως, συνυποψήφιοι του κ. Πικραμένου για την προεδρία του ΣτΕ ήταν άξιοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί μεταξύ των οποίων οι αντιπρόεδροι Διομήδης Κυρριλόπουλος, Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Κωνσταντίνος Κουσούλης και Ιωάννης Γράβαρης.

Μάλιστα ο Διομήδης Κυρριόπουλος έλαβε τις περισσότερες ψήφους στη Βουλή κατά την διαδικασία προεπιλογής συγκεντρώνοντας 21 ψήφους βουλευτών ενώ η Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, πρόεδρος του Δ Τμήματος έχει προταθεί κατ' επανάληψη για την προεδρία του δικαστηρίου και ο Κωνσταντίνος Κουσούλης που υπηρετεί και στην προεδρία της Δημοκρατίας, όπως και οι λοιποί διαθέτουν κύρος και επιστημονική γνώση.

Η επιλογή του κ. Πικραμένου για τριετία στο ΣτΕ υπαγορεύθηκε και από την ανάγκη να υπάρξει χρόνος για βελτίωση της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης, και έτσι αποκλείστηκαν εξ αρχής από την επιλογή οι Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και Κωνσταντίνος Κουσούλης αλλά και ο Ιω. Γράβαρης καθώς αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας σε ένα χρόνο από τώρα. Ο κ. Κυρριλόπουλος έχει ακόμα δύο χρόνια και η υποψηφιότητα του απασχόλησε σημαντικά την κυβέρνηση.

