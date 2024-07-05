Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του ΣτΕ, Μιχάλης Πικραμένος

Ο Μιχάλης Πικραμένος επελέγη νέος πρόεδρος του ΣτΕ, μετά από σχετική πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, προς το υπουργικό συμβούλιο.

Ο κ. Πικραμένος, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του ΣτΕ, θα είναι πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ανήκει στο δικαστικό δυναμικό του ΣτΕ από το 1989 και είναι αντιπρόεδρος του δικαστηρίου τα τελευταία έξι χρόνια, υπηρετώντας στο Β' Τμήμα.

Ακόμη, είναι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με εξαιρετικό συγγραφικό έργο και με δημόσιες παρεμβάσεις στο εξωτερικό και εντός Ελλάδος για ποικίλα θέματα, όπως η λογοδοσία στο δικαστικό Σώμα, η ανάγκη μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης για την προσέλκυση επενδύσεων και την οικονομική ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και την προστασία ατομικών δικαιωμάτων και άλλα.

Έχει εκτενές συγγραφικό έργο, με μονογραφίες όπως «Η λογοδοσία των δικαστών στη δημοκρατία», «Χωροταξική οργάνωση και διαχείριση χρόνου των δικών στα διοικητικά δικαστήρια», «Οργάνωση και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης: Η ευρωπαϊκή εμπειρία», «Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος», «Η δικαστική ανεξαρτησία στη δίνη των πολιτικών κρίσεων».

Η επιλογή του κ. Πικραμένου ως προέδρου του ΣτΕ ήδη δημιουργεί δύο κενές θέσεις αντιπροέδρων, οι οποίες θα πληρωθούν από το υπουργικό συμβούλιο, καθώς αποχώρησε λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας η αντιπρόεδρος Μαρίνα Κωνσταντινίδου.

Πηγή: skai.gr

