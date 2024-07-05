Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεθυσμένος Βρετανός προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση προς την Κρήτη

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Ηράκλειο, η αστυνομία συνέλαβε τον 20χρονο   

αεροπλανο

Στη σύλληψη ενός 20χρονου τουρίστα από την Βρετανία προχώρησαν χθες αστυνομικοί του ΑΤ Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης». 

Ο 20χρονος επέβαινε σε πτήση από το Μάντσεστερ προς το Ηράκλειο και ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης προκάλεσε αναστάτωση καθώς δεν υπάκουε στις συστάσεις του πληρώματος. 

Η σύλληψή του από τις αστυνομικές Aρχές πραγματοποιήθηκε μόλις αφήχθη το αεροσκάφος στο Ηράκλειο,  με την κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης συγκοινωνίας.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Cretalive

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη τουρίστας αεροπλάνο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark