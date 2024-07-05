Στη σύλληψη ενός 20χρονου τουρίστα από την Βρετανία προχώρησαν χθες αστυνομικοί του ΑΤ Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».

Ο 20χρονος επέβαινε σε πτήση από το Μάντσεστερ προς το Ηράκλειο και ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης προκάλεσε αναστάτωση καθώς δεν υπάκουε στις συστάσεις του πληρώματος.

Η σύλληψή του από τις αστυνομικές Aρχές πραγματοποιήθηκε μόλις αφήχθη το αεροσκάφος στο Ηράκλειο, με την κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης συγκοινωνίας.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Cretalive

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.