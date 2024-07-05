Μία γυναίκα 47 ετών συνελήφθη στα Χανιά έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος τη, ο 49χρονος σύζυγός της για πράξεις που εμπίπτουν στο νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας.

Στο μεταξύ συνελήφθη και ο 49χρονος σύζυγός της για μεταξύ τους ενδοοικογενειακή βία με τον άνδρα να κάνει αίτηση να του χορηγηθεί Κουμπί Πανικού για το φόβο της ακεραιότητας του.

Πρόκειται για Έλληνες, οι οποίοι σύμφωνα πληροφορίες, αλληλοκατηγορήθηκαν μετά από έντονο διαπληκτισμό. Ο άνδρας ανέφερε ότι η γυναίκα τον εξύβρισε και τον απείλησε με μαχαίρι και ζήτησε την ποινική της δίωξη, ενώ η γυναίκα κατηγόρησε τον 49χρονο ότι της επιτέθηκε, της άρπαξε το κινητό και το έσπασε.

Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για πράξεις που αφορούν στο νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 49χρονος αναμένει απάντηση για το εάν θα εγκατασταθεί στο κινητό του τηλέφωνο το panic button.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

