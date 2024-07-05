Επτά ως ύποπτοι από τον ΟΣΕ για τα ηχητικά μετά το έγκλημα στα Τέμπη

Της Ιωάννας Μάνδρου

Για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, σύμφωνα με πληροφορίες, καλούνται σε εξηγήσεις ως ύποπτοι από τον εισαγγελέα, συνολικά επτά άτομα από τον ΟΣΕ για τη διαρροή ηχητικών καταγραφών αμέσως μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Μεταξύ των κληθέντων ως υπόπτων είναι ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ για τους οποίους προέκυψε από την προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα, ότι με τον ένα η τον άλλο τρόπο, μετείχαν στη διάπραξη του αδικήματος της παραβίασης του υπηρεσιακού απορρήτου από κοινού, δίνοντας στη δημοσιότητα ηχητικά από τη μοιραία σύγκρουση.

Η κατηγορία για την οποία οι επτά θα δώσουν εξηγήσεις στον εισαγγελέα Ιωάννη Πιέρρο είναι πλημμέλημα, ενώ δεν περιλαμβάνεται στην εισαγγελική διερεύνηση για τα ηχητικά η καταγγελία ότι έγινε και μοντάζ σε αυτά, διότι σύμφωνα με πληροφορίες, για νομικούς λόγους, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ποινικής αξιολόγησης, καθώς πρέπει να προκαλείται εξ αυτού κάποια σοβαρή έννομη συνέπεια, που στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν προέκυψε, καθότι ο εφέτης ανακριτής που χειρίζεται την έρευνα για το βαρύτατο έγκλημα των Τεμπών έχει από την αρχή το σύνολο των ηχητικών καταγραφών χωρίς να είναι μονταρισμένα.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στις ανωμοτί εξηγήσεις δεν περιελήφθησαν οι υπεύθυνοι για τη δημοσιοποίηση των ηχητικών, γιατί κάτι τέτοιο δεν προέκυψε από την έρευνα ότι στοιχειοθετεί ποινικές ευθύνες. Ειδικότερα για να αποδοθεί ευθύνη για τη δημοσιοποίηση των ηχητικών, κατά τον νόμο, η δημοσιοποίηση πρέπει να βλάπτει το κράτος η κάποιον άλλον, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν προέκυψε από τον εισαγγελέα Νίκο Καραχάλιο που διενήργησε την προκαταρκτική έρευνα.

Πηγή: skai.gr

