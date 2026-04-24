Ασύλληπτος παραμένει οδηγός, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης ενεπλάκη σε μία επεισοδιακή καταδίωξη με αστυνομικούς στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, αφού πρώτα είχε αρνηθεί να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ακολούθησε καταδίωξη με τον οδηγό να προχωρά σε εμβολισμό περιπολικού, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.



Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο Νέο Φάληρο και συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Μουράτη, εντόπισαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο έκριναν ύποπτο και έκαναν σήμα στον οδηγό του να ακινητοποιήσει το όχημα.

Ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις των αστυνομικών, αντιθέτως, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει στα γύρω στενά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μία κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη.

Κατά την διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός εμβόλισε ένα περιπολικό στην οδό Ιωάννου Αυγέρη και στη συνέχεια κατάφερε να εξαφανιστεί στα γύρω στενά, ενώ οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό σε όλα τα στενά στο Νέο και στο Παλαιό Φάληρο και κατάφεραν να εντοπίσουν το ύποπτο ΙΧ αυτοκίνητο στην συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αθηνών, σημείο ωστόσο στο οποίο ο οδηγός κατάφερε να ξεφύγει τελικά και να εξαφανιστούν τα ίχνη του.

Από την τρελή πορεία του δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δυο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ ο οδηγός αναζητείται.

